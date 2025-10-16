< sekcia Ekonomika
Nové poukážky v projekte Zelená domácnostiam vydajú v roku 2026
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Finančné zdroje, ktoré zostanú nevyužité aj po kontrolách realizovaných inštalácií v projekte Zelená domácnostiam, budú uvoľnené na nové žiadosti v prvom štvrťroku 2026. Informovala o tom na internetovej stránke Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V súčasnosti je vydávanie poukážok na nákup a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie pozastavené pre vyčerpanie prostriedkov.
„Prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam už bolo preplatených viac ako 25.000 poukážok v hodnote presahujúcej 70 miliónov eur. Veľká časť prostriedkov je naďalej rezervovaná pre poukážky, pri ktorých momentálne prebiehajú kontroly,“ priblížila SIEA. Agentúra v súčasnosti posudzuje viac ako 8800 žiadostí o preplatenie poukážok. Kontrolu podľa SIEA predlžuje vysoká chybovosť, keď sa pri väčšine žiadostí čaká na opravy a doplnenie údajov od zhotoviteľov.
Vydávanie nových poukážok je pozastavené od polovice roka 2025, keď boli všetky dostupné prostriedky rezervované. Domácnosti však môžu naďalej podávať žiadosti do zásobníka, kde čakajú, kým ich neaktivujú zhotovitelia.
Na inštaláciu ekologických zariadení, ktoré pomáhajú domácnostiam znižovať náklady na energie a zvyšovať ich energetickú sebestačnosť, bolo v projekte Zelená domácnostiam vyčlenených 107,7 milióna eur. Projekt poskytuje európsku pomoc z Programu Slovensko vo forme poukážok, ktoré môžu pokryť až 50 % oprávnených výdavkov na nákup a inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.
SIEA pripomenula, že sú naďalej voľné prostriedky vo výške 23 miliónov eur v projekte Zelená solidarita, v ktorom môžu pomoc až do výšky 90 % oprávnených výdavkov využiť nízkopríjmové domácnosti a domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Podpora je určená na inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.
