Nové pravidlá dovozu do Číny zasiahnu európskych výrobcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peking 18. decembra (TASR) - Výrobcovia írskej whisky, belgickej čokolády a európskych značiek kávy zápasia s novými čínskymi predpismi o potravinách a nápojoch. A mnohí sa obávajú, že ich tovar nebude môcť vstúpiť na obrovský trh, keď nadobudnú platnosť 1. januára.Čínsky colný úrad zverejnil v apríli nové pravidlá pre bezpečnosť potravín, ktoré stanovujú, že všetky zariadenia na výrobu, spracovanie a skladovanie potravín v zahraničí musia byť zaregistrované do konca roka, aby ich tovar mohol vstúpiť na čínsky trh. Ale podrobné postupy, ktoré vysvetľujú, ako získať požadované registračné kódy, boli vydané až v októbri. A webová stránka pre spoločnosti, na ktorej sa môžu registrovať, bola spustená len minulý mesiac.povedal diplomat jednej z európskych krajín, ktorý pôsobí v Pekingu a pomáha výrobcom potravín s novými opatreniami.Dovoz potravín do Číny v uplynulých rokoch prudko stúpol v dôsledku rastúceho dopytu zo strany obrovskej strednej triedy. Podľa správy amerického ministerstva poľnohospodárstva ich import z USA mal v roku 2019 hodnotu 89 miliárd USD (78,55 miliardy eur), čím sa Čína stala šiestym najväčším dovozcom amerických potravín na svete.Čína sa už roky snaží zaviesť nové pravidlá pre dovoz potravín, čo vyvolalo odpor exportérov. Colná správa Číny (GACC), ktorá dohliada na zavedenie nových pravidiel, pritom neposkytla takmer žiadne vysvetlenie, prečo sa požiadavky vzťahujú na všetky potraviny. Dokonca aj tie, ktoré sa považujú za nízkorizikové, ako sú víno, múka či olivový olej. Odborníci tvrdia, že ide o snahu lepšie dohliadať na veľké objemy potravín prichádzajúcich do čínskych prístavov a preniesť zodpovednosť za bezpečnosť potravín na výrobcov, a nie na vládu.GACC neodpovedal na žiadosťou o vyjadrenie, prečo neposkytol výrobcom potravín viac času na prípravu. Európska únia (EÚ) poslala tento rok GACC štyri listy so žiadosťou o väčšiu jasnosť a viac času na implementáciu, uviedol Damien Plan, poradca EÚ pre poľnohospodárstvo v Pekingu.Minulý týždeň colný úrad súhlasil s tým, že pravidlá by sa mali vzťahovať iba na tovar vyrobený od 1. januára 2022, čím sa v skutočnosti umožní odklad uplatnenia pravidiel pre produkty, ktoré už boli odoslané, uviedol európsky diplomat. Dodal však, že oficiálne to zatiaľ oznámené nebolo. Niekoľko diplomatov a vývozcov uviedlo, že pravidlá považujú za obchodnú prekážku pre produkty zo zahraničia a za "".Čína vytvorila 14 nových kategórií potravín považovaných za vysokorizikové, ktoré museli potravinové úrady vyvážajúcich krajín zaregistrovať do konca októbra. Patria sem napríklad nepražené kávové zrná, olej na varenie či mleté zrná a orechy. Výrobcovia nízkorizikových potravín sa môžu zaregistrovať na webovej stránke, ktorá však bola spustená až v novembri, a nie vždy fungovala. Niektorí americkí výrobcovia liehovín sa pritom sťažovali, že hoci sa zaregistrovali, stále im chýbajú jasné požiadavky na označovanie, povedal Robert Maron, viceprezident pre medzinárodný obchod zo združenia výrobcov destilátov v USA. "dodal. A nikomu nie je v súčasnosti ani jasné, čo sa stane, ak tovar dorazí bez nalepených požadovaných registračných kódov na obale, dodal.(1 EUR = 1,1330 USD)