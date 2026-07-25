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Nové pravidlá EÚ zmenia spôsob balenia internetových objednávok
Nové pravidlá sa dotknú prakticky každého e-shopu, a to od výberu krabíc až po skladové procesy či logistiku.
Autor TASR
Bratislava 25. júla (TASR) - Od 12. augusta sa v celej EÚ začne uplatňovať nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov (PPWR), ktoré postupne prinesie najväčšie zmeny v oblasti balenia tovaru za posledné roky. Hoci najvýznamnejšie povinnosti začnú platiť až od roku 2030, internetové obchody by nemali s prípravami čakať. Nové pravidlá sa dotknú prakticky každého e-shopu, a to od výberu krabíc až po skladové procesy či logistiku. Uviedol to Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.
Jednou z najvýznamnejších zmien bude podľa neho povinnosť minimalizovať objem obalov. Od roku 2030 bude platiť, že prázdny priestor v e-commerce zásielkach nebude môcť presiahnuť 50 % vnútorného objemu obalu. Do výpočtu sa pritom započítava aj výplňový materiál, ako sú vzduchové vankúšiky, bublinková fólia či papierové výplne. V praxi to znamená, že nebude stačiť vložiť malý produkt do veľkej krabice a prázdny priestor vyplniť papierom alebo fóliou.
Cieľom novej legislatívy je, aby bol obal čo najviac prispôsobený samotnému produktu. „Doteraz bolo hlavným cieľom zásielku bezpečne zabaliť. Po novom bude rovnako dôležité ju zabaliť aj čo najefektívnejšie. Menej vzduchu v balíkoch neznamená len nižšiu spotrebu obalového materiálu, ale aj efektívnejšiu logistiku a nižšie náklady na dopravu,“ vysvetlil Benatzky.
Upozornil, že príprava na nové pravidlá nebude znamenať iba nákup nových obalov. E-shopy budú musieť prehodnotiť celý proces balenia objednávok. To zahŕňa napríklad rozšírenie portfólia obalov o viac veľkostí, presnú evidenciu rozmerov jednotlivých produktov či zavedenie systémov, ktoré pracovníkom skladu odporučia optimálny typ obalu pre konkrétnu objednávku. Od augusta 2026 zároveň začína platiť povinnosť zabezpečiť príslušnú technickú dokumentáciu a preukázanie súladu obalov s požiadavkami novej legislatívy.
Podčiarkol, že nové pravidlá nezasiahnu všetkých predajcov rovnako. Najmenšie internetové obchody si môžu dovoliť individuálne prispôsobiť balenie jednotlivým objednávkam, kým veľkí hráči už dnes investujú do automatizovaných baliacich liniek, ktoré vytvárajú krabice presne na mieru konkrétnej zásielke.
Najväčší tlak tak podľa neho pravdepodobne pocítia stredne veľké e-shopy, ktoré expedujú príliš veľa objednávok na ručné rozhodovanie, no zároveň často nedisponujú rozpočtami na rozsiahlu automatizáciu. Budú musieť investovať do skladových systémov, presných údajov o rozmeroch produktov či väčšieho počtu typov obalov.
„Mnohí majitelia e-shopov môžu nadobudnúť dojem, že rok 2030 je ešte ďaleko. Na túto zmenu sa však nedá pripraviť zo dňa na deň. Obalové materiály, skladové procesy či softvérové riešenia sa nemenia zo sezóny na sezónu a firmy, ktoré začnú neskôr, môžu mať problém všetky zmeny zvládnuť včas,“ upozornil Benatzky.
Hoci si nové pravidlá vyžiadajú investície, z dlhodobého pohľadu môžu podľa neho e-shopom priniesť aj úspory. Menšie a efektívnejšie zabalené zásielky znižujú spotrebu obalového materiálu, šetria miesto pri skladovaní aj preprave a môžu prispieť k nižším logistickým nákladom.
„Nové pravidlá netreba vnímať len ako ďalšiu reguláciu. Pre mnohé e-shopy môžu byť impulzom na modernizáciu logistiky a zefektívnenie procesov. Firmy, ktoré začnú s prípravami v predstihu, získajú konkurenčnú výhodu a budú pripravené skôr, ako sa nové povinnosti naplno prejavia,“ dodal Benatzky.
Jednou z najvýznamnejších zmien bude podľa neho povinnosť minimalizovať objem obalov. Od roku 2030 bude platiť, že prázdny priestor v e-commerce zásielkach nebude môcť presiahnuť 50 % vnútorného objemu obalu. Do výpočtu sa pritom započítava aj výplňový materiál, ako sú vzduchové vankúšiky, bublinková fólia či papierové výplne. V praxi to znamená, že nebude stačiť vložiť malý produkt do veľkej krabice a prázdny priestor vyplniť papierom alebo fóliou.
Cieľom novej legislatívy je, aby bol obal čo najviac prispôsobený samotnému produktu. „Doteraz bolo hlavným cieľom zásielku bezpečne zabaliť. Po novom bude rovnako dôležité ju zabaliť aj čo najefektívnejšie. Menej vzduchu v balíkoch neznamená len nižšiu spotrebu obalového materiálu, ale aj efektívnejšiu logistiku a nižšie náklady na dopravu,“ vysvetlil Benatzky.
Upozornil, že príprava na nové pravidlá nebude znamenať iba nákup nových obalov. E-shopy budú musieť prehodnotiť celý proces balenia objednávok. To zahŕňa napríklad rozšírenie portfólia obalov o viac veľkostí, presnú evidenciu rozmerov jednotlivých produktov či zavedenie systémov, ktoré pracovníkom skladu odporučia optimálny typ obalu pre konkrétnu objednávku. Od augusta 2026 zároveň začína platiť povinnosť zabezpečiť príslušnú technickú dokumentáciu a preukázanie súladu obalov s požiadavkami novej legislatívy.
Podčiarkol, že nové pravidlá nezasiahnu všetkých predajcov rovnako. Najmenšie internetové obchody si môžu dovoliť individuálne prispôsobiť balenie jednotlivým objednávkam, kým veľkí hráči už dnes investujú do automatizovaných baliacich liniek, ktoré vytvárajú krabice presne na mieru konkrétnej zásielke.
Najväčší tlak tak podľa neho pravdepodobne pocítia stredne veľké e-shopy, ktoré expedujú príliš veľa objednávok na ručné rozhodovanie, no zároveň často nedisponujú rozpočtami na rozsiahlu automatizáciu. Budú musieť investovať do skladových systémov, presných údajov o rozmeroch produktov či väčšieho počtu typov obalov.
„Mnohí majitelia e-shopov môžu nadobudnúť dojem, že rok 2030 je ešte ďaleko. Na túto zmenu sa však nedá pripraviť zo dňa na deň. Obalové materiály, skladové procesy či softvérové riešenia sa nemenia zo sezóny na sezónu a firmy, ktoré začnú neskôr, môžu mať problém všetky zmeny zvládnuť včas,“ upozornil Benatzky.
Hoci si nové pravidlá vyžiadajú investície, z dlhodobého pohľadu môžu podľa neho e-shopom priniesť aj úspory. Menšie a efektívnejšie zabalené zásielky znižujú spotrebu obalového materiálu, šetria miesto pri skladovaní aj preprave a môžu prispieť k nižším logistickým nákladom.
„Nové pravidlá netreba vnímať len ako ďalšiu reguláciu. Pre mnohé e-shopy môžu byť impulzom na modernizáciu logistiky a zefektívnenie procesov. Firmy, ktoré začnú s prípravami v predstihu, získajú konkurenčnú výhodu a budú pripravené skôr, ako sa nové povinnosti naplno prejavia,“ dodal Benatzky.