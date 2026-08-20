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Nové pravidlá PZP môžu priniesť tisícky nových poistiek
Podľa odhadu portálu Superpoistenie. sk ceny poistenia neznížia.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Nové pravidlá kontroly povinného zmluvného poistenia (PZP) by mohli výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel na Slovensku. Podľa odhadu portálu Superpoistenie.sk môžu priniesť do poistného systému niekoľko desiatok tisíc nových zmlúv, ceny poistenia však neznížia. Časť motoristov si po výzve chýbajúce PZP uzatvorí, ďalší vyradia svoje vozidlá z evidencie, ale najväčšiu skupinu dlhodobo nepoistených a pravdepodobne už neexistujúcich vozidiel zasiahne jednorazové hromadné vyradenie.
„Nové pravidlá môžu výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel na slovenských cestách. Doterajší systém nedokázal túto povinnosť účinne kontrolovať a vymáhať. Výsledok teraz bude závisieť od toho, ako spoľahlivo sa prepoja jednotlivé databázy, aké kontrolné nástroje štát reálne nasadí a ako dôsledne sa bude v dotknutých inštitúciách postupovať pri porušovaní zákona,“ uviedol výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk Vladimír Cvik.
Najväčšiu zmenu podľa neho zaznamená evidencia vozidiel ich hromadným vyradením. Až po ňom reálne zistíme, koľko nepoistených vozidiel v skutočnosti môže jazdiť po slovenských cestách bez poistného krytia. „A veľmi pravdepodobne to nebude 600.000 vozidiel bez poistenia a ani 300.000 z nich jazdiacich po cestách, ako sa na jar prezentovalo,“ upozornil. Na Slovensku sa odhaduje podiel vozidiel bez PZP na približne 10 percent, v Česku menej ako dve percentá, v Poľsku okolo percenta.
Zákon o nových pravidlách PZP, ktorý je účinný od 1. augusta, počíta aj s jednorazovým vyčistením evidencie. Ministerstvo vnútra SR má do konca augusta upozorniť vlastníkov vozidiel, ktorí sú bez PZP najmenej 24 mesiacov. Ak stav nenapravia, vozidlo bude k 1. októbru vyradené z evidencie. Následne má fungovať priebežná automatizovaná kontrola platnosti PZP. Vozidlo bez poistenia bude označené v evidencii, jeho vlastník dostane upozornenie a platnosť poistenia sa bude kontrolovať aj pri policajnej, technickej či emisnej kontrole.
„Očakávame dva hlavné typy reakcií. Majitelia vozidiel, ktoré reálne používajú, si chýbajúce poistenie uzatvoria. Pri starých, nepojazdných a roky nepoužívaných alebo už vôbec neexistujúcich autách, motocykloch, traktoroch, prívesoch a ďalších pracovných či poľnohospodárskych strojoch bude pre mnohých praktickejšie nechať vozidlo vyradiť z evidencie,“ vysvetlil Cvik. Ako podotkol, aj preto nemožno súčasný počet nepoistených vozidiel automaticky považovať za budúce nové poistné zmluvy. Dôležité bude, že sa fakty a dáta v evidencii a Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP) zreálnia.
„Napriek tomu, že sa od novely a nových pravidiel celého systému očakáva veľa - a oprávnene - automatické zlacnenie PZP na trhu určite očakávať nemožno. Celý systém je dlhodobo podfinancovaný a deficitný a ani prípadná úspora poistných plnení za nepoistené autá nepriaznivú situáciu nevyrieši,“ pokračoval výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk. Pozitívnym efektom podľa neho bude spravodlivejší systém, v ktorom sa povinnosť poistiť vozidlo bude oveľa dôslednejšie kontrolovať a vyžadovať. „Absencia PZP by sa už na rozdiel od minulosti nemala nikomu vyplácať,“ poznamenal.
Pre vlastníkov vozidiel je dôležité skontrolovať si platnosť PZP a zároveň zosúladiť skutočný stav vozidla s údajmi v evidencii. Ak auto dlhodobo nepoužívajú alebo už nie je pojazdné, mali by včas vyriešiť jeho vyradenie alebo dopoistenie. Informácia o poistení odchádza z každej poisťovne do SKP a následne do policajnej evidencie vozidiel. Ak v evidencii údaj o poistení chýba, držiteľovi takéhoto nepoisteného vozidla hrozí od okresného úradu pokuta od 120 do 900 eur aj opakovane.
„Nové pravidlá môžu výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel na slovenských cestách. Doterajší systém nedokázal túto povinnosť účinne kontrolovať a vymáhať. Výsledok teraz bude závisieť od toho, ako spoľahlivo sa prepoja jednotlivé databázy, aké kontrolné nástroje štát reálne nasadí a ako dôsledne sa bude v dotknutých inštitúciách postupovať pri porušovaní zákona,“ uviedol výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk Vladimír Cvik.
Najväčšiu zmenu podľa neho zaznamená evidencia vozidiel ich hromadným vyradením. Až po ňom reálne zistíme, koľko nepoistených vozidiel v skutočnosti môže jazdiť po slovenských cestách bez poistného krytia. „A veľmi pravdepodobne to nebude 600.000 vozidiel bez poistenia a ani 300.000 z nich jazdiacich po cestách, ako sa na jar prezentovalo,“ upozornil. Na Slovensku sa odhaduje podiel vozidiel bez PZP na približne 10 percent, v Česku menej ako dve percentá, v Poľsku okolo percenta.
Zákon o nových pravidlách PZP, ktorý je účinný od 1. augusta, počíta aj s jednorazovým vyčistením evidencie. Ministerstvo vnútra SR má do konca augusta upozorniť vlastníkov vozidiel, ktorí sú bez PZP najmenej 24 mesiacov. Ak stav nenapravia, vozidlo bude k 1. októbru vyradené z evidencie. Následne má fungovať priebežná automatizovaná kontrola platnosti PZP. Vozidlo bez poistenia bude označené v evidencii, jeho vlastník dostane upozornenie a platnosť poistenia sa bude kontrolovať aj pri policajnej, technickej či emisnej kontrole.
„Očakávame dva hlavné typy reakcií. Majitelia vozidiel, ktoré reálne používajú, si chýbajúce poistenie uzatvoria. Pri starých, nepojazdných a roky nepoužívaných alebo už vôbec neexistujúcich autách, motocykloch, traktoroch, prívesoch a ďalších pracovných či poľnohospodárskych strojoch bude pre mnohých praktickejšie nechať vozidlo vyradiť z evidencie,“ vysvetlil Cvik. Ako podotkol, aj preto nemožno súčasný počet nepoistených vozidiel automaticky považovať za budúce nové poistné zmluvy. Dôležité bude, že sa fakty a dáta v evidencii a Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP) zreálnia.
„Napriek tomu, že sa od novely a nových pravidiel celého systému očakáva veľa - a oprávnene - automatické zlacnenie PZP na trhu určite očakávať nemožno. Celý systém je dlhodobo podfinancovaný a deficitný a ani prípadná úspora poistných plnení za nepoistené autá nepriaznivú situáciu nevyrieši,“ pokračoval výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk. Pozitívnym efektom podľa neho bude spravodlivejší systém, v ktorom sa povinnosť poistiť vozidlo bude oveľa dôslednejšie kontrolovať a vyžadovať. „Absencia PZP by sa už na rozdiel od minulosti nemala nikomu vyplácať,“ poznamenal.
Pre vlastníkov vozidiel je dôležité skontrolovať si platnosť PZP a zároveň zosúladiť skutočný stav vozidla s údajmi v evidencii. Ak auto dlhodobo nepoužívajú alebo už nie je pojazdné, mali by včas vyriešiť jeho vyradenie alebo dopoistenie. Informácia o poistení odchádza z každej poisťovne do SKP a následne do policajnej evidencie vozidiel. Ak v evidencii údaj o poistení chýba, držiteľovi takéhoto nepoisteného vozidla hrozí od okresného úradu pokuta od 120 do 900 eur aj opakovane.