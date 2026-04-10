Nové priemyselné objednávky v USA vo februári stagnovali
Autor TASR
Washington 10. apríla (TASR) - Nové priemyselné objednávky v USA vo februári stagnovali druhý mesiac po sebe. Dôvodom bol slabý dopyt po komerčných lietadlách, ktorý vykompenzoval rast v iných oblastiach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Februárová stagnácia objednávok bola o niečo lepším výsledkom, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s poklesom o 0,2 %. V medziročnom porovnaní objednávky vzrástli o 3,7 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu.
Výrobný sektor, na ktorý pripadá 10,1 % ekonomiky USA, vykazoval známky oživenia po tom, čo ho zasiahli rozsiahle clá prezidenta Donalda Trumpa. Konflikt na Blízkom východe však spôsobil prudký nárast cien ropy, čo by mohlo toto zotavovanie zabrzdiť.
Objednávky komerčných lietadiel sa vo februári prepadli o 28,6 %. Naopak, objednávky počítačov a elektroniky, strojov, základných kovov a kovových výrobkov vzrástli.
Objednávky nevojenských kapitálových tovarov bez započítania lietadiel, ktoré sa považujú za ukazovateľ plánov investícií firiem do vybavenia, vo februári vzrástli o 0,7 %.
