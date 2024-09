Nové regulácie v oblasti recyklácie obalov vytvárajú tlak na firmy

Bratislava 7. septembra (TASR) - Prechod na cirkulárnu ekonomiku prináša výzvy pre slovenských výrobcov, najmä pokiaľ ide o zmenu balenia, ktoré by malo spĺňať nové štandardy recyklovateľnosti a zavedenia využívania udržateľných materiálov. V súlade s európskou smernicou by mali výrobcovia v budúcnosti zaistiť, aby výrazne vzrástlo využitie recyklovaných materiálov pri výrobe plastových obalov. Informovala o tom riaditeľka Obalového inštitútu Syba Iva Werbynská.



Pripravované návrhy by tak mali okrem zmien v obaloch vyžadovať aj investície do moderných recyklačných technológií. "Bude sa klásť väčší dôraz na dizajn obalov, ktorý uľahčí ich recykláciu. To zahŕňa triediteľné a recyklovateľné materiály, ľahko oddeliteľné komponenty a jasné označenie pre spotrebiteľa, ako obaly správne triediť," priblížila Werbynská.



Prechod k udržateľnejším obalovým materiálom a systémom by mal predstavovať veľkú finančnú záťaž, najmä pre menšie spoločnosti. Firmy musia nájsť prostriedky na vývoj nových produktov, úpravu výrobných liniek a implementáciu efektívnych recyklačných systémov, upozornila Marie Pomykalová zo spoločnosti Bibby Financial Services.



Prísnejšie environmentálne normy by na druhej strane mohli vytvoriť príležitosti pre inovácie a náskok pred konkurenciou. Spoločnosti, ktoré dokážu efektívne reagovať na nové požiadavky, môžu získať významnú výhodu na trhu. "Zatiaľ čo tieto investície môžu predstavovať krátkodobú záťaž, dlhodobo môžu priniesť konkurencieschopnosť a otvoriť nové trhy najmä v segmente ekologicky orientovaných produktov," dodala Pomykalová.



Legislatívne zmeny nadväzujú aj na zmenu spotrebiteľských preferencií, pričom ľudia by sa v súčasnosti mali o problematiku recyklácie zaujímať viac a v obchodoch dávať prednosť ekologickým variantom. Udržateľnosť obalov by sa tak mala stávať kľúčovým faktorom pri rozhodovaní spotrebiteľov o nákupe, pričom mnohí sú ochotní zaplatiť za takéto produkty viac.



V rámci nových regulácií by mala Európska únia (EÚ) plánovať napríklad do roku 2030 dosiahnuť pri plastových obaloch mieru recyklácie 50 percent. Balíček opatrení EÚ pre cirkulárnu ekonomiku navyše ukladá firmám povinnosť označovať obaly informáciami o ich recyklovateľnosti a usiluje o ukončenie používania jednorazových plastových obalov do roku 2040.