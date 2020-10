Nové reštrikcie uštedria ďalšiu ranu španielskej ekonomike

Madrid 25. októbra (TASR) - Nové reštrikcie spojené s pandémiou ochorenia COVID-19 v Madride a Katalánsku, teda v regiónoch, ktoré sú motormi španielskej ekonomiky, ešte zhoršili už aj tak bezútešné prognózy hospodárskeho rastu krajiny.



Tieto dva regióny sa spolu podieľajú približne 40 % na výkone ekonomiky Španielska. Sú domovom väčšiny veľkých firiem a pilierom kľúčových odvetví hospodárstva, ako sú cestovný ruch a výrobný sektor.



"Zomrieme od hladu," skandovali stovky prevádzkovateľov reštaurácií minulý týždeň počas protestu v katalánskej metropole Barcelona proti zatvoreniu barov a reštaurácií na 15 dní, aby sa zabránilo ďalšiemu nárastu nových prípadov infekcie v regióne.



Toto opatrenie bolo zavedené krátko po čiastočnom tzv. lockdowne v Madride a satelitných mestách začiatkom októbra s cieľom potlačiť druhú vlnu pandémie.



Ak zostanú obmedzenia v obidvoch regiónoch v platnosti dlhšie, bude to mať "veľmi negatívny vplyv" na ekonomiku, uviedol Inigo Fernández de Mesa, zástupca šéfa lobistickej skupiny podnikov CEOE. Súčasná situácia korešponduje s pesimistickejšími prognózami skupiny na začiatku pandémie v marci, keď v rámci možného horšieho scenára predpovedala pokles hrubého domáceho produktu (HDP) Španielska v tomto roku o 13 až 14 %.



Aj vláda už znížila svoju prognózu pre štvrtú najväčšiu ekonomiku eurozóny a očakáva jej pokles v roku 2020 o 11,2 % namiesto o 9,2 %, ktoré odhadovala v apríli. Medzinárodný menový fond (MMF) medzitým predpovedal, že španielska ekonomika, závislá od cestovného ruchu, klesne tento rok o 12,8 %, čo bude najhorší výsledok spomedzi tzv. západných krajín.



Podľa katalánskej obchodnej komory Pimec nútené zatváranie barov a reštaurácií v Katalánsku bude stáť sektor stravovacích služieb 780 miliónov eur.



V Madride je zatvorených 70 % hotelov. Od začiatku pandémie bolo v hlavnom meste Španielska zatvorených približne 15.000 firiem, uviedlo miestne združenie podnikov. Známy madridský bulvár Gran Via, kde sa nachádza prvý mrakodrap v meste, už vykazuje známky "ekonomickej bolesti". Približne tretina firiem so sídlom na Gran Via vrátane pol tucta významných hotelov a niekoľkých barov a reštaurácií je zatvorená, napísal denník El País.



V celom Španielsku už skončilo zhruba 100.000 firiem, tvrdí lobistická skupina CEOE. Skutočné škody však ešte len prídu, keď vláda ukončí opatrenia na podporu ekonomiky, ako sú úverové linky pre podniky a program podpory zamestnanosti (kurzarbeit). "Tieto opatrenia veľmi pomáhajú, ale nemôžu trvať večne," pripustil de Mesa.



Po katastrofickom lete pre cestovný ruch vyvolali v októbri nové obmedzenia veľký odpor. Podnikatelia vyčítajú vláde, že jej rozhodnutia uviedli ekonomiku do stavu hibernácie, no nepomohli zvládnuť pandémiu a nezabránili strate pracovných miest. Argumentujú, že po zavedení prísnych zdravotných protokolov, ako je povinné používanie rúšok, sú ľudia v obchodoch a reštauráciách menej vystavení vírusu.



"Podniky sú bezpečnejším miestom, pretože boli prijaté opatrenia a sú rešpektované. Rizikom sú malé súkromné podujatia a zhromaždenia," povedal pre denník El Mundo šéf španielskeho združenia malých firiem Julian Ruiz.



Podľa ministerky hospodárstva Nadie Calvinovej niektoré ukazovatele, ako napríklad používanie kreditných kariet, poukazujú na "reaktiváciu" ekonomiky. Domnieva sa, že negatívne pocity vyvoláva v ľuďoch skôr neistota ako obmedzenie mobility.



Španielsko má dostať 140 miliárd eur vo forme grantov a pôžičiek z fondu obnovy Európskej únie, čo je druhá najväčšia pomoc po Taliansku.