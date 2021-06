Rozvojové projekty zvýšia objem výroby a zamestnanosť v Helle

Kočovce 30. júna (TASR) – Pandémia nového koronavírusu mala dosah aj na štyri prevádzky koncernu Hella na Slovensku, no nespôsobila pokles počtu zamestnancov ani znižovanie platov zamestnancov spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou svietidiel pre automobily. N



aopak, spoločnosť predpokladá, že po rozbehnutí nových rozvojových projektov budú nakoniec objem výroby a zamestnanosť v slovenských závodoch Hella vyššie ako pred vypuknutím koronakrízy.



„S postupným zvyšovaním technologickej vyspelosti našej produkcie budú pribúdať i nové možnosti zvyšovania kvalifikácie a profesijného rastu našich súčasných zamestnancov. Takisto veríme, že nové rozvojové projekty v oblasti vývoja a služieb prinesú možnosti sebarealizácie skúsených odborníkov i nových mladých talentov z celého Slovenska,“ skonštatoval generálny riaditeľ Hella Slovakia Lighting Vladimír Huťan.



Vyššiu pridanú hodnotu podľa neho prinesie nové vývojové centrum pre riešenia zadných svetlometov do automobilov v Bánovciach nad Bebravou. Doteraz sa vývojové know-how sústredilo v centrále koncernu v nemeckom Lippstadte a z menšej časti aj v Českej republike, no postupne sa presúva na Slovensko.



„Fakt, že vývoj sa sústredí práve na Slovenku, je pre nás veľkým úspechom a určite aj vecou prestíže. Vo svete automotivu je totiž skôr zaužívaná prax, že vývojové know-how s najvyššou pridanou hodnotou si koncerny držia v materskej krajine,“ doplnil Huťan.



Bánovské centrum bude navrhovať riešenia zadných svetlometov pre viaceré medzinárodné automobilové spoločnosti. Vo vývojovom centre vznikne približne 100 nových vysokošpecializovaných pracovných miest.



„Nábeh bude postupný. Prvých 30 ľudí už prešlo zaškolením a momentálne beží nábor ďalších špecialistov. Plán je taký, že ako sa bude náš tím rozširovať, budú sa k nám presúvať aj ďalšie činnosti. Plnú kapacitu centra by sme chceli dosiahnuť v roku 2023," priblížil líder projektu, ako i segmentu zadných svetiel Hella Slovakia Lighting Vladimír Kuběna.



Ako dodal, projekt bude potrebovať napríklad konštruktérov so skúsenosťami s výrobou plastových dielcov, optických inžinierov, elektronických a simulačných inžinierov, projektových manažérov, nákupcov, kvalitárov, kresličov a ďalšie profesie. Vzhľadom na odbornosť a kvalifikačné predpoklady pôjde o nadpriemerne platené pozície, navyše s možnosťami kariérneho rastu a participácie na globálnej spolupráci v rámci koncernu.



Skupina Hella je globálne pôsobiaci rodinný podnik s približne 36.000 zamestnancami a viac ako 125 pobočkami vo viac ako 35 krajinách. Vyvíja a vyrába komponenty a systémy svetelnej techniky a elektroniky pre automobilový priemysel. Na Slovensku sa etabloval v roku 2003 a zamestnáva asi 4000 pracovníkov. Štyri slovenské závody (Kočovce, Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Bratislava) tvoria asi štvrtinu celkového obratu európskej divízie svietidiel.



V rámci reštrukturalizácie zanikne závod v Bratislave, kde príde o prácu asi 220 ľudí. Približne 180 nových pracovných miest vznikne v prevádzke v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne, kam sa presunie časť výroby interiérových svietidiel do automobilov.