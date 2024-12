Nové sankcie EÚ voči Rusku pamätajú aj na záujmy európskych firiem

Brusel 16. decembra (TASR) - V poradí už 15. balík ekonomických a individuálnych sankcií voči Rusku, ktorý v pondelok schválili ministri zahraničných vecí EÚ v Bruseli, pamätá aj na ochranu záujmov európskych firiem. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Rozšírenie sankčného zoznamu sa snaží riešiť doterajšie obchádzanie reštrikcií EÚ aj prostredníctvom zamerania sa na "tieňovú flotilu" predávajúcu ruskú ropu, na ruské obranné spoločnosti, chemický závod či civilnú leteckú spoločnosť logisticky podporujúcu ruskú armádu.



Nové sankcie EÚ sa dotknú aj rôznych čínskych firiem dodávajúcich Rusku súčiastky na drony a mikroelektronické súčiastky a tiež 32 firiem, ktoré priamo podporujú ruský vojenský a priemyselný komplex a ktoré okrem Číny pôsobia aj v Indii, Iráne, Srbsku či Spojených arabských emirátoch. Ide o firmy, ktoré pomáhali obchádzať doterajšie sankcie EÚ alebo sa podieľali na obstarávaní citlivých položiek používaných na ruské vojenské operácie.



Nový sankčný balík sa vo veľkej časti zaoberá cieľmi lepšie ochrániť európske spoločnosti pred súdnymi spormi s ruskými partnermi. Rada EÚ pre zahraničné veci sa napríklad rozhodla zakázať uznávanie alebo výkon rozhodnutí vydaných ruskými súdmi v EÚ na základe článku 248 Kódexu rozhodcovského konania Ruskej federácie.



Tieto rozhodnutia bránia protistrane začať alebo pokračovať v právnom konaní v inej jurisdikcii ako v Rusku, čo je v rozpore so zavedenými medzinárodnými princípmi a postupmi. Často takéto spory viedli k neprimerane vysokým finančným sankciám pre európske spoločnosti. Nové opatrenie bráni výkonu týchto sankcií voči prevádzkovateľom z EÚ v Európe.



Rada ministrov okrem toho zaviedla výnimku umožňujúcu uvoľnenie hotovosti v držbe centrálnych depozitárov cenných papierov EÚ (CSD). Je to potrebné vzhľadom na narastajúci počet súdnych sporov a odvetných opatrení zo strany Ruska, ktoré vedú k zabaveniu aktív CSD v EÚ. Vďaka tejto výnimke budú môcť centrálne depozitáre požiadať príslušné orgány členských štátov, aby rozmrazili hotovostné zostatky a použili ich na splnenie svojich právnych záväzkov voči svojim klientom.



Napokon ministri odobrili predĺženie lehoty na určité výnimky predaja výrobkov z Ruska. Rada EÚ však odporučila, že vzhľadom na riziká vyplývajúce zo zachovania obchodných aktivít v Rusku by prevádzkovatelia z krajín EÚ mali zvážiť ukončenie podnikania v Rusku alebo nezačínať v tejto krajine s novými podnikateľskými plánmi.



Výnimočné predĺženie výnimiek napríklad z odpredaja ruských surovín je podľa Rady EÚ potrebné na to, aby sa prevádzkovateľom z Únie umožnilo čo najrýchlejšie odísť z ruského trhu. Predĺžené výnimky, od prípadu k prípadu, udeľujú členské štáty a sú zamerané na umožnenie riadneho procesu predaja, ktorý by nebol možný bez predĺženia týchto lehôt.











