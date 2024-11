Nové sankcie USA stlačili kurz rubľa oproti doláru na minimum

Moskva 23. novembra (TASR) - Kurz ruského rubľa oproti doláru klesol v závere tohto týždňa na viac než 2,5-ročné minimum. Ruská mena tak reagovala na rozhodnutie USA uvaliť sankcie na viacero ruských bánk vrátane banky Gazprombank, ktorá je kľúčová pri platbách za dodávky ruského plynu do Európy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spojené štáty uvalili vo štvrtok (21. 11.) na Gazprombank nové sankcie, ktoré banke bránia, aby realizovala akékoľvek nové transakcie v energetickej oblasti. Sankcie tak môžu zablokovať jedinú cestu pre platby európskych zákazníkov za dodávky ruského plynu.



Kurz rubľa dosiahol pred ukončením obchodovania oproti doláru 103,02 RUB/USD, čo predstavuje pokles o 1,7 %. Počas obchodovania však klesol až na 103,7455 RUB/USD, čo znamenalo najnižší kurz ruskej meny v porovnaní s dolárom od 23. marca 2022.



"Rubeľ naďalej klesá a hlavným dôvodom sú nové sankcie voči Gazprombank, kľúčovej banke pre exportérov," povedal Jevgenij Kogan, profesor na Vysokej škole ekonomickej v Moskve. Podľa Kogana sankcie výrazne zmenili obraz budúceho vývoja rubľa. Očakáva, že ku koncu roka sa kurz ruskej meny bude oproti doláru pohybovať v rozsahu od 104 do 106 RUB/USD, zatiaľ čo pred sankciami počítal s kurzom v rozmedzí od 97 do 99 RUB/USD.



Viacerí analytici predpokladajú, že v najbližšej budúcnosti bude ruský devízový trh zaznamenávať výrazné otrasy, niektorí však, naopak, nevylučujú ani zlepšenie pozície ruskej meny. "Najnovšie sankcie môžu skomplikovať platby za vývoz produktov, na druhej strane však aj za dovoz. To povedie k zníženiu dopytu po zahraničných menách," uviedli analytici z Bank Saint Petersburg. "Takže nemôžeme vylúčiť ani scenár určitého posilnenia ruskej meny v strednodobom horizonte," dodali.