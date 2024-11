Nové sankcie USA znamenajú koniec platieb za energie cez Gazprombank

Moskva 22. novembra (TASR) - Nové sankcie USA pravdepodobne znamenajú koniec platieb z Európskej únie (EÚ) za energie prostredníctvom ruskej Gazprombank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nové sankcie USA voči Rusku môžu zastaviť jediný spôsob, akým môžu európski zákazníci platiť za ruský plyn. To zrejme zvýši volatilitu na ruskom devízovom trhu a ešte viac posunie Moskvu bližšie k Pekingu, uviedli v piatok ruskí ekonómovia.



Washington vo štvrtok (21. 11.) uvalil na Gazprombank nové sankcie, ktoré bránia štátom kontrolovanej banke, aby realizovala akékoľvek nové transakcie súvisiace s energetikou, ktoré sa dotýkajú amerického finančného systému. USA sa zamerali aj na približne 50 ďalších ruských bánk a na ruský platobný systém SPFS.



Maďarsko a Slovensko, ktoré majú dlhodobé zmluvy s ruským energetickým gigantom Gazprom, tieto zmeny študujú. Tajomník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin na otázku, či bude Gazprombank naďalej prijímať platby od európskych klientov, odmietol odpovedať.



"Platby EÚ za energetické zdroje prostredníctvom Gazprombank sa na konci roka 2024 pravdepodobne už nebudú dať zrealizovať," uviedli analytici investičnej banky Sinara.



Sankcie stanovujú obdobie ukončenia transakcií zahŕňajúcich Gazprombank do 20. decembra a transakcií súvisiacich s projektom ropy a zemného plynu Sachalin-2 na ruskom Ďalekom východe do 28. júna 2025.



Kremeľ v piatok uviedol, že sankcie sú pokusom Washingtonu zabrániť vývozu ruského plynu. Gazprombank uviedla, že sankcie nebudú mať vplyv na jej bankové operácie, ale na otázky o riešení platieb za plyn neodpovedala.