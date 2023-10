Nové spojenie ponúkne najlepšie riešenia vo svojej triede

Bratislava 23. októbra (OTS) - Nemecký priekopník v oblasti intralogistiky Jungheinrich a severoamerická firma Mitsubishi Logisnext Americas sa pustili do spoločného podnikania s mobilnými automatizovanými vozíkmi Rocrich AGV. Spojenie ponúkne najlepšie riešenia vo svojej triede a pokryje všetky možnosti použitia pre zákazníkov.Popredný americký poskytovateľ a výrobca techniky na manipuláciu s materiálom a rôznych inovatívnych riešení pre automatizáciu i flotilu vozíkov poskytne zázemie pre spoločnú výrobu automatizovaných vozíkov určených pre sklady a výrobné zariadenia.Partneri budú vlastniť rovnaké podiely v spoločnosti, ktorá bude mať ústredie v Houstone v americkom Texase. Mimochodom, Logisnext a Jungheinrich už spolupracujú v rámci dlhodobého pätnásťročného partnerstva v Severnej Amerike. Zahŕňa to aj spoločný podnik ponúkajúci riešenia pre logistiku v podobe Jungheinrich AGV – MCJ Supply Chain Solutions LLC (MCJ).S cieľom zachytiť významnú časť plánovaného rastu na severoamerickom trhu s automatizáciou manipulácie s materiálom sa skombinujú teraz portfóliá AGV značky Rocla z dielne Logisnext a manipulačná technika od spoločnosti Jungheinrich. Stane sa tak v rámci už existujúceho spoločného podniku MCJ. Zákazníkom a obchodným partnerom to poskytne jedinečný zdroj produktov a služieb zo strany oboch značiek.Firmy Mitsubishi Logisnext Americas a Jungheinrich majú dlhodobé odborné znalosti v danom odvetví. Ba čo viac, každý z nich má viac ako 40 rokov skúseností s ponúkaním spoľahlivých riešení mobilnej automatizácie a robotiky pre najmodernejšie sklady.Komplexné portfólio pokryje všetky hlavné možnosti použitia pre zákazníkov severoamerického trhu. Navyše vďaka kombinovanej ponuke portfólia produktov a služieb oboch spoločností umožnia využiť pre zákazníkov tak štandardné, ako aj špeciálne AGV vozíky i automatizované vysokozdvižné vozíky.Aby sa Rocrich stal silnejším partnerom na trhu, rozšíri svoju severoamerickú organizáciu a ďalej posilní svoje miestne kapacity. V rámci tejto stratégie rozšíri tiež svoje možnosti v oblasti predaja, uvedenia do prevádzky, inštalácie a servisu.Spoločný podnik zároveň využije odborné znalosti spoločností na zlepšenie existujúcej zákazníckej podpory v regióne.Vďaka partnerstvu s viac ako 570 predajcami firma Logisnext po celej Severnej Amerike bude ponúkať prostredníctvom Rocrich tie najlepšie a najkvalitnejšie služby v odvetví logistiky, a to skrze popredných miestnych a regionálnych predajcov.Táto rozsiahla sieť predajcov je prítomná nielen v USA, ale poskytuje dodatočné pokrytie dokonca aj v Kanade a Mexiku. Špičková ponuka podpory bude okrem iného zahŕňať služby, ako je okrem iného podpora 24/7, rýchlu odpoveď na otázky klientov či plánovanú i neplánovanú údržbu.Súčasný prezident Mitsubishi Logisnext Americas Brian Spradlin, ktorý má viac ako pätnásťročné skúsenosti v oblasti automatizácie, bude pokračovať vo svojej úlohe v rozšírenom spoločnom podniku a bude pôsobiť ako prezident Rocrich.povedal, podľa ktorého táto kombinácia im umožní poskytnúť zákazníkom a partnerom rýchly a jednoduchý prístup k poprednej manipulačnej technike vrátane automatických vysokozdvižných vozíkov a pripraviť sa pre budúce trhové príležitosti.dodávaSpustenie prevádzky spoločnosti Rocrich je podmienené získaním súhlasu rôznych regulačných úradov v USA. Strany očakávajú, že tieto činnosti dokončia čoskoro a začnú komerčnú prevádzku už na jeseň 2023.