< sekcia Ekonomika
Nové spôsoby platby za diaľničnú známku využilo vyše 70.000 motoristov
Online predajné kanály využívajú na nákup elektronickej diaľničnej známky tri štvrtiny motoristov.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Nové spôsoby platby za diaľničnú známku, kupovanú cez online kanály prostredníctvom služieb Apple Pay či Google Pay, využilo už viac ako 70.000 motoristov. V stredu o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že online predajné kanály využívajú na nákup elektronickej diaľničnej známky tri štvrtiny motoristov.
„Predaj diaľničných známok cez webovú stránku www.eznamka.sk či cez mobilnú aplikáciu eZnamka rastie. Pohodlný a rýchly online nákup preferuje čoraz viac motoristov, čo nás vedie k neustálemu zefektívňovaniu tejto služby. Naším cieľom je dopriať motoristom komfortný, rýchly a bezproblémový nákup diaľničnej známky,“ uviedol riaditeľ úseku IT a spoplatnenia NDS Peter Braška.
Fyzicky v kamenných predajniach nakupuje elektronickú diaľničnú známku približne štvrtina motoristov. Začiatkom októbra vyhlásila NDS takzvaný verejný návrh na predajné miesta elektronických diaľničných známok, čím by sa mala rozšíriť sieť kamenných predajní, kde bude možné zakúpiť diaľničnú známku.
„Predaj diaľničných známok cez webovú stránku www.eznamka.sk či cez mobilnú aplikáciu eZnamka rastie. Pohodlný a rýchly online nákup preferuje čoraz viac motoristov, čo nás vedie k neustálemu zefektívňovaniu tejto služby. Naším cieľom je dopriať motoristom komfortný, rýchly a bezproblémový nákup diaľničnej známky,“ uviedol riaditeľ úseku IT a spoplatnenia NDS Peter Braška.
Fyzicky v kamenných predajniach nakupuje elektronickú diaľničnú známku približne štvrtina motoristov. Začiatkom októbra vyhlásila NDS takzvaný verejný návrh na predajné miesta elektronických diaľničných známok, čím by sa mala rozšíriť sieť kamenných predajní, kde bude možné zakúpiť diaľničnú známku.