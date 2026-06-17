< sekcia Ekonomika
Nové techniky šľachtenia rastlín podporia udržateľné poľnohospodárstvo
Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky (NGT) boli dohodnuté medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ.
Autor TASR
Štrasburg 17. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali v stredu nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám Európskej únie (EÚ) prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a poskytujúcim vyššie výnosy či vyžadujúcim menej pesticídov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky (NGT) boli dohodnuté medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ v decembri 2025 a znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny než na samotný postup, ktorým vznikla.
Rastliny upravované pomocou NGT sa rozdelia do dvoch kategórií, na každú sa budú vzťahovať odlišné právne povinnosti.
NGT-1 je kategória určená pre rastliny s obmedzeným počtom a typom zmien, ku ktorým by mohlo dôjsť aj pri konvenčnom šľachtení. Na žiadosť EP sa do kategórie NGT-1 nebudú môcť zaradiť rastliny upravené tak, aby boli odolné voči herbicídom, alebo aby produkovali insekticídne látky.
NGT-2 je kategória určená pre rastliny, ktoré prešli rozsiahlejšími alebo zložitejšími genetickými úpravami a budú sa na ne vzťahovať prísne pravidlá pre GMO, pričom zároveň budú musieť prejsť posúdením rizík. Pred uvedením na trh v EÚ budú musieť získať povolenie.
Pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pochádzajúce z Európy aj na dovážané rastliny. Niekoľko produktov vyrobených z NGT rastlín je už dostupných na trhu alebo v pokročilom vývoji mimo EÚ, napríklad nízkolepková pšenica, zemiaky odolné voči patogénom a kukurica odolná voči suchu.
Úplné vysledovanie a označovanie zostanú pri rastlinách kategórie NGT-2 naďalej povinné. Členské štáty však budú môcť ich pestovanie obmedziť alebo zakázať, aj keď budú tieto rastliny v EÚ povolené na pestovanie.
V ekologickej poľnohospodárskej výrobe nebudú povolené žiadne NGT. Technicky nevyhnutná prítomnosť rastlín kategórie NGT-1 však nebude znamenať porušenie pravidiel. Európska komisia posúdi, či toto nariadenie nevytvára pre prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe administratívnu, hospodársku alebo praktickú záťaž.
Nové genómové techniky bude možné patentovať s výnimkou znakov alebo sekvencií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode, alebo sú výsledkom metód založených na prirodzených biologických procesoch. Europoslanci presadili do textu záruky, ktoré majú zabrániť koncentrácii trhu a zabezpečiť poľnohospodárom cenovú dostupnosť NGT rastlín a spravodlivý prístup k nim. Poľnohospodárom tak zostane právo ponechať si osivo a opätovne ho vysadiť.
Toto nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v úradnom vestníku EÚ. Uplatňovať sa začne o dva roky neskôr.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Zmenené pravidlá pre nové genómové techniky (NGT) boli dohodnuté medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ v decembri 2025 a znamenajú posun smerom k regulácii, ktorá kladie väčší dôraz na výslednú genetickú podobu rastliny než na samotný postup, ktorým vznikla.
Rastliny upravované pomocou NGT sa rozdelia do dvoch kategórií, na každú sa budú vzťahovať odlišné právne povinnosti.
NGT-1 je kategória určená pre rastliny s obmedzeným počtom a typom zmien, ku ktorým by mohlo dôjsť aj pri konvenčnom šľachtení. Na žiadosť EP sa do kategórie NGT-1 nebudú môcť zaradiť rastliny upravené tak, aby boli odolné voči herbicídom, alebo aby produkovali insekticídne látky.
NGT-2 je kategória určená pre rastliny, ktoré prešli rozsiahlejšími alebo zložitejšími genetickými úpravami a budú sa na ne vzťahovať prísne pravidlá pre GMO, pričom zároveň budú musieť prejsť posúdením rizík. Pred uvedením na trh v EÚ budú musieť získať povolenie.
Pravidlá sa budú vzťahovať na rastliny pochádzajúce z Európy aj na dovážané rastliny. Niekoľko produktov vyrobených z NGT rastlín je už dostupných na trhu alebo v pokročilom vývoji mimo EÚ, napríklad nízkolepková pšenica, zemiaky odolné voči patogénom a kukurica odolná voči suchu.
Úplné vysledovanie a označovanie zostanú pri rastlinách kategórie NGT-2 naďalej povinné. Členské štáty však budú môcť ich pestovanie obmedziť alebo zakázať, aj keď budú tieto rastliny v EÚ povolené na pestovanie.
V ekologickej poľnohospodárskej výrobe nebudú povolené žiadne NGT. Technicky nevyhnutná prítomnosť rastlín kategórie NGT-1 však nebude znamenať porušenie pravidiel. Európska komisia posúdi, či toto nariadenie nevytvára pre prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe administratívnu, hospodársku alebo praktickú záťaž.
Nové genómové techniky bude možné patentovať s výnimkou znakov alebo sekvencií, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírode, alebo sú výsledkom metód založených na prirodzených biologických procesoch. Europoslanci presadili do textu záruky, ktoré majú zabrániť koncentrácii trhu a zabezpečiť poľnohospodárom cenovú dostupnosť NGT rastlín a spravodlivý prístup k nim. Poľnohospodárom tak zostane právo ponechať si osivo a opätovne ho vysadiť.
Toto nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v úradnom vestníku EÚ. Uplatňovať sa začne o dva roky neskôr.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)