Nové technologické centrum má priniesť do Trnavy 80 pracovných miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Technologické centrum bude zamerané na vývoj, testovanie a implementáciu inovatívnych strešných riešení pre automobilové značky. Jeho otvorenie je naplánované na polovicu roka 2026.

Autor TASR
Trnava 15. októbra (TASR) - Nové technologické centrum by malo priniesť do Trnavy 80 nových pracovných miest. Spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia spustila jeho výstavbu neďaleko automobilového závodu Stellantis v priestoroch CTPark Trnava II. O investícii informovala PR manažérka Marta Fandlová.

Trnava je strategickým bodom na našej mape. Tento krok odráža náš proaktívny prístup k meniacim sa trhovým podmienkam a potvrdzuje náš záväzok napĺňať očakávania zákazníkov prostredníctvom inovácií a efektívnych riešení,“ povedal technický riaditeľ spoločnosti Inalfa Roof Systems Group Stefan Josten.
