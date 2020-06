Nové trhoviská budujú cez eurofondy v Moldave nad Bodvou a Buzici

Buzica 23. júna (TASR) – V meste Moldava nad Bodvou a obci Buzica v okrese Košice-okolie zanedlho vzniknú nové trhoviská s predajom tradičných lokálnych produktov. Ide o súčasť akčného plánu zamestnanosti pre slovensko-maďarský mikroregión Krásny Cserehát. Výstavba dvoch trhovísk s podporou eurofondov bude stáť spolu takmer 310.000 eur.



V Moldave nad Bodvou začali s prácami na projekte už v marci, v Buzici sa rozbehne výstavba v najbližších dňoch. K obidvom investíciám v utorok v Buzici položili základný kameň.



V pohraničnom mikroregióne pribudne celkovo päť miestnych trhovísk, na maďarskej strane to bude v obciach Encs, Hidasnémeti a Gagyvendégi. Výstavbu v rámci slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg sprostredkúva Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj (KSK).



V Moldave nad Bodvou bude nové trhovisko situované na západnej strane Inkubátorového domu v centrálnej zóne mesta. Rozpočet projektu je vo výške viac ako 168.000 eur, z toho spolufinancovanie mesta predstavuje päť percent. "Buduje sa strešná časť celého projektu, takže pevne verím, že na konci júna už budeme schopní odovzdať dielo," povedal pre TASR primátor mesta Slavomír Borovský. Do mesiaca maximálne dvoch mesiacov bude podľa neho možné sfunkčniť celé trhovisko. V rámci projektu vznikne drevená stavba - prístrešok so "zelenou" vegetačnou sedlovou strechou, pod ktorou budú na spevnenej ploche predajné stoly. Tie sa podľa primátora budú dať rozložiť a použiť na sedenie pre rôzne akcie.



V Buzici vyrastie nová zastrešená tržnica vedľa budovy nákupného strediska a parkoviska. Kapacita by mala byť pre 15 predávajúcich s možnosťou ďalšieho rozšírenia, súčasťou zázemia budú aj sociálne zariadenia. "Budúci týždeň už prídu stroje, koncom septembra by sme tu už chceli vidieť prvých predávajúcich a kupujúcich," povedal starosta obce Jozef Mohňanský. Predávať sa tam podľa neho budú ovocie, zelenina i tradičné mäsové a rôzne domáce výrobky. Rozpočet projektu je zhruba 141.000 eur, spolufinancovanie obce je päť percent.



Prednosťou Krásneho Cserehátu je podľa predsedu KSK Rastislava Trnku nedotknutá príroda, vďaka ktorej má táto oblasť vysoký poľnohospodársky i turistický potenciál. "Komplexný cezhraničný projekt má šancu rozhýbať celý mikroregión. Konkrétny čiastkový projekt Meet the Local Needs dá miestnym prácu a následne budú môcť svoje tradičné lokálne produkty ponúkať na nových trhoviskách," uviedol Trnka.



Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre prihraničný mikroregión odštartoval v roku 2019 a potrvá do roku 2022. Pozostáva zo siedmich čiastkových projektov, jeho celkový rozpočet je takmer 4.440.000 eur.