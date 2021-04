Nové úvery, ktoré v marci poskytli banky v Číne, prudko vzrástli

Peking 12. apríla (TASR) - Tempo rastu nových úverov, ktoré v marci poskytli banky v Číne, prekonalo odhady ekonómov. Centrálna banka v druhej najväčšej svetovej ekonomike sa pritom pohybuje po tenkom ľade, keďže sa snaží na jednej strane podporiť rýchlo sa zotavujúcu ekonomiku a zároveň udržať na uzde zvyšujúce sa dlhové riziká.



Čínska ľudová banka (PBOC) v pondelok oznámila, že banky v krajine poskytli v marci 2021 nové úvery vo výške 2,73 bilióna jüanov (350,30 miliardy eur). To bolo viac ako vo februári, keď objem nových úverov dosiahol 1,36 bilióna CNY a tiež viac ako úvery v hodnote 2,45 bilióna CNY, ktoré očakávali ekonómovia.



Experti na základe údajov centrálnej banky vypočítali, že za celý 1. kvartál dosiahli nové bankové úvery hodnotu 7,67 bilióna CNY. To by znamenalo nový rekord po doposiaľ najväčšom kvartálnom objeme úverov vo výške 7,1 bilióna CNY v 1. štvrťroku 2020, keď sa v Číne začali zavádzať bezprecedentné opatrenia na zvládnutie šoku z krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu.



Investori pozorne sledujú čínske úverové trendy a čoraz viac sa obávajú sprísnenia politiky, keďže sa zdá, že sa Peking chystá upustiť od núdzových opatrení, vďaka ktorým čínska ekonomika rýchlo naberá tempo.



Centrálna banka sa zaviazala stabilizovať celkovú úroveň dlhu v krajine, ktorá vlani prudko stúpla. Uviedla však, že sa vyhne náhlym zmenám politiky a bude naďalej podporovať malé firmy, ktoré stále zápasia s problémami.



(1 EUR = 7,7934 CNY)