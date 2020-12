Nové vzorové obchodné podmienky chce ÚRSO schváliť do polovice marca

Bratislava 3. decembra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil harmonogram prípravy nových vzorových obchodných podmienok pre dodávky plynu a elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu a elektriny v domácnostiach a pre malé podniky. Po spracovaní podnetov z verejnej konzultácie do konsolidovaného dokumentu chce úrad do konca februára vypracovať nové obchodné podmienky, do 14. marca ich predstaviť odbornej verejnosti a 15. marca budúceho roka ich schváliť. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



"Týmto postupom vytvárame priestor pre päťmesačnú odbornú verejnú debatu, ktorej ambíciou je spoznať názory a podnety vyplývajúce priamo z aplikačnej praxe. Nechceme ísť cestou, že úrad sám, za zatvorenými dverami niečo vymyslí, a potom to už len predloží verejnosti ako finálny výsledok. Takáto forma transparentnej komunikácie s účastníkmi trhu má svoj zmysel a verím, že sa to odrazí aj v podobe kvalitného konečného výsledku," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.



ÚRSO v októbri dostal v rámci verejnej konzultácie podnety od 14 subjektov. Boli medzi nimi jednotliví dodávatelia elektrickej energie, zástupcovia Združenia dodávateľov energií, Združenia slovenských spotrebiteľov či Spoločnosti pre ochranu spotrebiteľov. Po zapracovaní podnetov ich bude ÚRSO od 16. decembra konzultovať s príslušnými subjektmi. Podľa nových vzorových obchodných podmienok by mal ÚRSO začať správne konania od 1. apríla 2021.