Nové zákony v Rakúsku budú podliehať klimatickej kontrole
Cieľom je posúdiť možné vplyvy na klímu a poskytnúť transparentné informácie v ranej fáze legislatívneho procesu, oznámilo v piatok ministerstvo životného prostredia a klímy.
Autor TASR
Viedeň 7. marca (TASR) - Nové zákony a vládne nariadenia v Rakúsku budú odteraz podrobené takzvanej „klimatickej kontrole“. Cieľom je posúdiť možné vplyvy na klímu a poskytnúť transparentné informácie v ranej fáze legislatívneho procesu, oznámilo v piatok ministerstvo životného prostredia a klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Súčasný systém posudzovania finančných, ekonomických a sociálnych vplyvov navrhovaných legislatívnych opatrení sa rozšíri o vplyvy na klímu, priblížilo ministerstvo. Klimatická kontrola „poskytne transparentnosť, pokiaľ ide o vplyv nových zákonov na emisie skleníkových plynov, ukladanie uhlíka a adaptáciu na zmenu klímy. Prvýkrát v legislatívnom procese tak vytvárame pevný základ pre posudzovanie vplyvov na klímu,“ zdôraznilo.
Možný vplyv nových projektov na klímu budú v prípravnej fáze posudzovať príslušné ministerstvá. Zainteresované strany môžu v prípade potreby kontaktovať servisné stredisko pre klimatickú kontrolu, ktoré zriadilo ministerstvo životného prostredia a klímy.
