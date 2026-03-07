Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Ekonomika

Nové zákony v Rakúsku budú podliehať klimatickej kontrole

.
Pohľad na rakúsky diaľničný úsek A6, ktorý spája Slovensko na hraničnom úseku Kittsee - Jarovce. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Cieľom je posúdiť možné vplyvy na klímu a poskytnúť transparentné informácie v ranej fáze legislatívneho procesu, oznámilo v piatok ministerstvo životného prostredia a klímy.

Autor TASR
Viedeň 7. marca (TASR) - Nové zákony a vládne nariadenia v Rakúsku budú odteraz podrobené takzvanej „klimatickej kontrole“. Cieľom je posúdiť možné vplyvy na klímu a poskytnúť transparentné informácie v ranej fáze legislatívneho procesu, oznámilo v piatok ministerstvo životného prostredia a klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Súčasný systém posudzovania finančných, ekonomických a sociálnych vplyvov navrhovaných legislatívnych opatrení sa rozšíri o vplyvy na klímu, priblížilo ministerstvo. Klimatická kontrola „poskytne transparentnosť, pokiaľ ide o vplyv nových zákonov na emisie skleníkových plynov, ukladanie uhlíka a adaptáciu na zmenu klímy. Prvýkrát v legislatívnom procese tak vytvárame pevný základ pre posudzovanie vplyvov na klímu,“ zdôraznilo.

Možný vplyv nových projektov na klímu budú v prípravnej fáze posudzovať príslušné ministerstvá. Zainteresované strany môžu v prípade potreby kontaktovať servisné stredisko pre klimatickú kontrolu, ktoré zriadilo ministerstvo životného prostredia a klímy.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť