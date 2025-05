Nové zjednodušenia pravidiel EÚ pre podniky ušetria 400 miliónov ročne

Brusel 21. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu, v rámci legislatívneho balíka Omnibus, navrhla zjednodušujúce opatrenia, ktoré podnikom v EÚ ušetria ďalších 400 miliónov eur ročne. Nové opatrenia sa pridávajú k predošlému úsiliu EK o zjednodušenie predpisov, ktoré má podnikom ušetriť osem miliárd eur, informuje spravodajca TASR.



S novou kategóriou malých a stredných kapitalizácií predložené opatrenia uľahčia povinnosti dodržiavať predpisy, a tým uvoľnia zdroje na rast a investície. Tieto opatrenia podporujú stimuly pre malé a stredné podniky (MSP), aby sa zväčšili a digitalizovali regulačné procesy, znížili byrokraciu a podporili cieľ EK znížiť administratívne náklady do konca jej mandátu celkovo o 25 % a o 35 % pre MSP.



Doteraz platilo, že keď sa MSP rozrástli nad 250 zamestnancov, stali sa „veľkými podnikmi“ a čelili prudkému nárastu povinností dodržiavať predpisy. Mnoho podnikov to odrádzalo od rastu, preto EK určila novú kategóriu spoločností - malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou (SMC), čiže podniky s menej ako 750 zamestnancami s obratom do 150 miliónov eur alebo do 129 miliónov eur na celkových aktívach.



Ide o takmer 38.000 spoločností v EÚ, ktoré budú mať prvýkrát prístup k určitým existujúcim výhodám pre MSP.



Nové zmeny znamenajú, že približne 10.000 spoločností sa len v roku 2026 nebude musieť registrovať na portáli EÚ pre F-plyny. V súčasnosti sa musia registrovať všetci dovozcovia a vývozcovia produktov obsahujúcich fluórovaný plyn (F-plyn). Každý mesiac žiada o registráciu približne 2000 nových spoločností, pričom mnohé z nich sú malí predajcovia áut obchodujúci s niekoľkými ojazdenými autami s F-plynom v klimatizačnom systéme. Zníži sa hlavne zaťaženie menších firiem, ktoré sa zaoberajú obmedzenými objemami obchodu.



Návrh EK zjednodušuje povinnosť viesť záznamy o ochrane osobných údajov (GDPR), pričom zohľadňuje špecifické potreby a výzvy malých a stredných firiem a organizácií. Návrh okrem MSP oslobodzuje od niektorých povinností aj SMC a spoločnosti s menej ako 750 zamestnancami. Záznamy budú musieť viesť len vtedy, keď spracúvanie osobných údajov podľa GDPR je potrebné z dôvodu „vysokého rizika“.



Komisia tvrdí, že jej návrh urýchli digitálny prechod a odstráni „papierovanie“ v právnych predpisoch o výrobkoch. Súčasné pravidlá EÚ vyžadujú, aby vyhlásenia o zhode, návod na použitie a iné náležitosti spoločnosti poskytovali v papierovej forme. Digitalizáciou týchto požiadaviek môžu firmy jednoduchšie šíriť informácie a vnútroštátne orgány efektívnejšie overia súlad.



Spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov a SMC budú mať jasný spôsob, ako preukázať, že ich výrobky spĺňajú požiadavky EÚ, aj keď nie sú k dispozícii harmonizované normy pre celú EÚ. To im ponúkne väčšiu právnu istotu, zníži náklady a zvýši konkurencieschopnosť.



Komisia chce pomôcť európskemu odvetviu batérií zorientovať sa v problémoch získavania surovín, a preto spoločnostiam z tohto sektora poskytla viac času na prijatie nových pravidiel povinnej starostlivosti - termín na ich splnenie posunula o dva roky, na rok 2027.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)