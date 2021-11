Nové značky v Eurovea

Bratislava 3. novembra (OTS) - Svoju obľubu si získala hlavne výnimočnou lokalitou a ponukou unikátneho mixu oddychu, zábavy, kultúry, nákupov a služieb priamo v centre Bratislavy. Napriek náročným mesiacom a prísnym opatreniam, ktoré boli zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu, pribudli tento rok po obnovení plnej prevádzky do portfólia nákupného centra ďalšie služby a nové módne koncepty. Výrazne sa rozšírila aj ponuka Home & Decor segmentu.Pri selekcii nájomcov sú dôležité nielen kritériá kvality produktu či služieb, ktoré potenciálny nájomca poskytuje, ale aj jeho zameranie. Musí totiž zapadnúť do pestrého mixu, ktorý Eurovea svojim zákazníkom ponúka. „Obdobie lockdownu sme využili na maximum. Táto situácia nám umožnila zamerať sa na nové výzvy a prispôsobiť sa prebiehajúcim zmenám. Podarilo sa nám udržať obsadenosť centra na 97 percentách a obnoviť 95 percent zmlúv s prevádzkami, ktoré boli s nami už jednu dekádu. Je to pre nás signál dôvery,“ hovorí PR a marketingová manažérka Eurovea Oľga Hammer.S rozrastajúcim sa developmentom v hlavnom meste Eurovea reagovala na dopyt zákazníkov a rozšírila Home & Decor segment. K obľúbenému konceptu H&M home pribudla na 1. poschodí predajňa Bonami kde si zákazníci môžu vyzdvihnúť online objednávky, prezrieť stovky produktov, alebo vrátiť tie, ktoré im nevyhovujú. Rozdiel môžu zákazníci vnímať predovšetkým v sortimente. V novej predajni sú umiestnené prémiovejšie značky.V novembri otvorí na tom istom poschodí Möbelix prvé plánovacie štúdio, kde si zákazníci za pomoci personálu naplánujú svoju vysnívanú kvalitnú kuchyňu na mieru. Novinky prináša Eurovea zákazníkom tiež v segmente služieb. „V budove kina sa na 1. poschodí k pánskemu holičstvu Kulík Barber Shop pridalo Detské kaderníctvo, kde bez objednania ostrihajú nielen vašich drobcov, ale aj oteckov. Rozšírila sa nám prevádzka Manicure Express, ktorá okrem nových väčších priestorov otvorila ďalší koncept prémiovej starostlivosti o tvár a telo - Beauty Express, dodáva O. Hammer.SOLÁRKO je novinkou nielen medzi samotnými prevádzkami v Eurovea, ale aj v rámci Slovenska. Na 200 m2 ponúka najmodernejšie hybridné kolagénové soláriá v najluxusnejšej výbave pre dokonalé opálenie počas celého roka. Unikátom je nielen samotné opaľovanie v tematických miestnostiach, ale najmä samotná technológia opaľovacích boxov spájajúca klasické opaľovanie s omladzujúcou fototerapiou. Ponuku služieb uzatvára dm drogérie markt, ktorá expandovala na viac ako 860 m2 a v novembri otvorí svoj najväčší koncept na Slovensku práve v Eurovea.Úspech nákupného centra spočíva aj v tom, že okrem množstva voľnočasových aktivít a jedinečnej nábrežnej promenády plnej atraktívnych reštaurácií ponúka návštevníkom výber značiek s unikátnym zastúpením na Slovensku. Dlhodobú leasingovú stratégiu prinášať do Eurovea značky, ktoré zákazníci nikde inde nenájdu potvrdzuje otvorenie prvej kamennej predajne jednej z najznámejších značiek voľnočasového oblečenia GAP. „Môžete sa tešiť na najnovšiu jesennú Logo či Denim kolekciu. Na výber bude široká ponuka rôznych farieb a strihov, od úzkych "Skinny" až po voľnejšie "Boot & Flare", alebo stále obľúbenejšie "Jegging". Celá rada je doplnená o bundy a košele,“ opisuje aktuálnu kolekciu O. Hammer. Značka GAP, legenda v pánskom, dámskom a detskom oblečení patrí k najväčším americkým maloobchodným reťazcom vo viac ako 40 krajinách sveta. Prvenstvo v Eurovea patrí tiež talianskému concept storu fabio gatto s prémiovou módou pre mužov a ženy. Ide o jediný butik svojho druhu na Slovensku a v Čechách, kde sa nákup stáva zážitkom. Zákazník je privítaný pútavou atmosférou a sprevádzaný personálom. Nájdete tam značky Ballantyne, Ralph Lauren, Zanellato, Peserico, Parajumpers, Hide&Jack a ďalšie. Na kvalitu tkanín s dôrazom na detail vsadil ďalší nováčik na slovenskom trhu, módna značka Tatuum. Už takmer 25 rokov vyrába odevy, ktoré umožňujú zákazníkom vytvoriť si kapsulový šatník. Ich kvalitné oblečenie pre dámy aj pánov kúpite na zníženom prízemí a bude vám slúžiť dlhé obdobie. V nákupnom centre na Dunaji nedávno otvorila dvere ďalšej prevádzky svetová jednotka lifestylovej obuvi pre mužov, ženy a deti Skechers. Svoju ponuku rozšírili aj o značkové oblečenie a doplnky. Fanúšikovia vysokokvalitnej technológie za priaznivé ceny ocenia nový Xiaomi Store na prízemí vedľa predajne Cafepoint. V ich ponuke sa okrem mobilných telefónov nachádzajú inteligentné hodinky, kolobežky, audio, spotrebiče pre inteligentnú domácnosť a príslušenstvo.