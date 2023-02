Novela má ustanoviť výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k pozemkom

Bratislava 8. februára (TASR) - Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom by mal mať výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva. Vyplýva to z návrhu novely, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do 2. čítania. Návrh predložil poslanec Martin Fecko (OĽANO).



"Požiadavka na ustanovenie výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu, vyplynula z požiadaviek aplikačnej praxe," vysvetlil predkladateľ v dôvodovej správe.



Výnimku majú podľa návrhu tvoriť prevody pozemkov na účely výstavby verejnoprospešných stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, významných investícií, priemyselných parkov, nájomných bytov a pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu určené na výstavbu a ťažbu.



Novela by mala byť účinná od 1. mája.