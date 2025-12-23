< sekcia Ekonomika
Novela Daňového poriadku prinesie výrazné zmeny v sankciách za delikty
Bratislava 23. decembra (TASR) - Novela Daňového poriadku zavedie od 1. januára 2026 výrazné zmeny v sankciách za správne delikty. Okrem zvýšenia dolnej aj hornej hranice pokút za porušenie povinností prinesie aj významný motivačný prvok, informovala v utorok Finančná správa SR. Cieľom zmien je posilniť zodpovedné plnenie daňových povinností, zvýšiť preventívny účinok sankcií a zároveň motivovať daňové subjekty k rýchlej úhrade vyrubených povinností.
Jednou z kľúčových zmien je úprava sankcií za správne delikty. Dolná hranica sa zvyšuje na 100 eur. Horná hranica sa zvyšuje v prípade pokút za nesplnenie oznamovacej povinnosti, povinnosti uloženej rozhodnutím správcu dane a niektorej z povinností nepeňažnej povahy na 10.000 eur, v prípade nesplnenia registračnej povinnosti až na 30.000 eur a v prípade nepodania daňového priznania na 30.000 eur alebo 60.000 eur.
„Uloženie pokuty podľa novej právnej úpravy sa bude vzťahovať na prípady, v ktorých konkrétne porušenie povinnosti nastane po 31. decembri 2025,“ uviedla finančná správa.
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve, nesplní registračnú povinnosť a oznamovaciu povinnosť v lehote, či povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane a niektorú z povinnosti nepeňažnej povahy podľa Daňového poriadku alebo osobitných predpisov.
Novela Daňového poriadku zároveň zavádza motivačný mechanizmus pre daňové subjekty. „Ak daňový subjekt uhradí peňažné plnenie, v prípade vyrubenia dane alebo rozdielu dane alebo v určení sumy alebo rozdielu v sume, na ktorú si uplatnil nárok, do 15 dní od doručenia rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní, pokuta sa mu zníži na dve tretiny jej ustanovenej výšky,“ priblížila finančná správa.
Prechodné ustanovenie Daňového poriadku zároveň upravuje, že pokuta sa prvýkrát uloží len vo výške dvoch tretín, ak daňový subjekt zaplatí rozdiel dane do 15 dní od doručenia rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní, ktoré mu bude doručené po 31. decembri 2025.
