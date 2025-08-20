Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novela do veterinárnej starostlivosti zavedie elektronickú komunikáciu

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Návrh zákona podľa MPRV reflektuje na základné potreby zmien a doplnení, ktoré si vyžaduje implementácia predmetných projektov.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Novelou zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu prerokovala a schválila vláda, sa má zaviesť povinnosť elektronickej komunikácie medzi podnikateľmi a príslušnými orgánmi veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín.

Cieľom návrhu zákona je podľa agrorezortu upraviť implementačné opatrenia na zavedenie komplexného informačného veterinárneho a potravinového systému v podobe výstupov z dvoch projektov, a to „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR“ a „Zlepšenia eGov služieb ŠVPS SR“.

Návrh zákona podľa MPRV reflektuje na základné potreby zmien a doplnení, ktoré si vyžaduje implementácia predmetných projektov, a to najmä ustanovenie povinnosti elektronickej komunikácie fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb vo vzťahu k príslušným orgánom veterinárnej a potravinovej správy a úradnej kontroly potravín prostredníctvom komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému vedeného ŠVPS, vedenie a zverejňovanie zoznamov schválených a registrovaných prevádzkarní, zariadení, činností, chovov a úpravu poskytovania osobných údajov.

MPRV dodalo, že príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy nebudú musieť vykonávať tzv. kontroly na mieste chovných zariadení pred ich registráciou a zrušia sa súvisiace správne poplatky. Návrh upravuje aj elektronizáciu systému schvaľovania veterinárnych lekárov na maloobchodný predaj veterinárnych liekov.
