Novela, ktorou by sa podporilo obstarávanie ZSS, je v pripomienkovaní

Bratislava 13. apríla (TASR) - Poslanecký návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorou by sa viac podporilo obstarávanie zariadení sociálnych služieb (ZSS), je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Novela má za cieľ navrhnúť úpravu možností na podporu obstarávania zariadení sociálnych služieb (ZSS) tak, aby došlo k zvýšeniu kvality života obyvateľov miest a obcí v dôchodkovom veku odkázaných na pomoc inej osoby a sociálnej služby. Vyplýva to z dôvodovej správy návrhu novely zákona, zverejnenej na portáli slov-lex.sk.



Cieľom novely je zvýšenie záujmu žiadateľov o realizáciu ZSS, navrhuje sa v nej rozšíriť formu obstarania ZSS o kúpu zariadenia, pričom od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na toto kupované zariadenie nesmú uplynúť viac ako tri roky.



Tvorcovia novely argumentujú tým, že podiel ZSS na Slovensku je nízky, navrhujú preto zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale i súkromného sektora na obstarávanie bývania v takýchto zariadeniach. "Slovenská republika sa musí v čo najvýraznejšej miere pripojiť k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach," píše sa v dôvodovej správe.



Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku sa pritom stáva dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov čoraz naliehavejšou výzvou. Situáciu by mali zlepšiť strategické opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacít zariadení a zároveň povedú k lepšiemu finančnému ohodnoteniu práce opatrovateľov.



Návrhom zákona by podľa predkladateľov nemali vzniknúť nové požiadavky na štátny rozpočet. "Rozšírenie účelu bude financované z finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania," priblížili.



Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť 1. júla 2021.