Novela má posilniť ochranu odborárov pred nezákonným prepúšťaním
Návrh novely Zákonníka práce pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) v spolupráci s Odborovým zväzom KOVO.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Zvýšiť ochranu odborových funkcionárov pred nezákonným prepúšťaním zo strany zamestnávateľov má návrh novely Zákonníka práce, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) v spolupráci s Odborovým zväzom KOVO. Ako vo štvrtok informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), novela má ochrániť poctivých odborárov pred nepoctivými zamestnávateľmi, ale aj poctivých zamestnávateľov pred odborármi, ktorí si založia odbory len fiktívne.
„Základným princípom novely Zákonníka práce je to, že do celého procesu vstúpi Národný inšpektorát práce (NIP). Po novom dostane zamestnávateľ možnosť (ak sa rozhodne dať výpoveď odborárskemu predákovi) obrátiť sa na NIP,“ uviedol Tomáš. Ak sa naň neobráti, skončenie pracovnoprávneho pomeru bude neplatné a bude naďalej trvať. Ak sa na inšpektorát so žiadosťou o prepustenie odborového predáka obráti, posúdi ju tripartitná komisia zložená zo zástupcov zamestnávateľa, odborov a inšpektorátu. Tá odporučí generálnemu riaditeľovi NIP vydať alebo nevydať súhlas s prepustením zamestnanca.
V posledných rokoch sa podľa ministra zvýšilo nezákonné prepúšťanie odborových predákov. „Často sa stáva, že viaceré firmy, predovšetkým zahraničné, nadnárodné pôsobiace na Slovensku, prepustia odborárskeho predáka bez súhlasu odborovej organizácie, čo je v rozpore so zákonom. A potom súdy následne rozhodujú v prospech odborových predákov, že boli prepustení nezákonne,“ uviedol Tomáš. Títo zamestnávatelia im síce musia nahrádzať mzdu, ale už pracujú niekde inde, čo podľa neho nie je dobrý stav.
Odboroví predáci sú vo firmách na to, aby vyjednávali lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov a podľa ministra nemôžu byť pod tlakom alebo vydieraním zamestnávateľa, že ak s tým neprestanú, budú im hroziť prepustením. „Toto treba napraviť, preto sme spojili sily s OZ KOVO a pripravili novelu Zákonníka práce. To, že posilníme postavenie a ochranu odborov, znamená, že zároveň bojujeme aj za lepšie podmienky pre zamestnancov. Ak odborárski predáci pracujú bez strachu a obavy z prepustenia, potom veľmi slobodne bojujú za lepšie podmienky pre zamestnancov,“ poznamenal Tomáš.
