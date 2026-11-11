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Novela má priniesť akcie s viacnásobným hlasovacím právom
Navrhovaná účinnosť zákona je od 5. decembra 2026.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Akciové spoločnosti by mohli v budúcnosti vydávať akcie s viacnásobnými hlasovacími právami. Zakladatelia alebo iní akcionári by tak mohli získať nový kapitál bez straty rozhodujúceho vplyvu na spoločnosť. Vyplýva to z návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.
Zavedenie takéhoto druhu akcií vyžaduje európska smernica z októbra 2024 o akciových štruktúrach s viacnásobnými hlasovacími právami v spoločnostiach, ktoré sa uchádzajú o prijatie svojich akcií na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme.
Nový druh akcie by mohol znieť iba na meno a počet hlasov pripadajúcich na jednu takúto akciu by mohol byť najviac stonásobkom hlasov kmeňovej akcie. O ich vydaní alebo zmene by museli rozhodnúť najmenej dve tretiny prítomných akcionárov. Ak spoločnosť vydala viac druhov akcií, potrebný by bol rovnaký súhlas v každej skupine. Pri prevode na inú osobu by sa viacnásobná akcia automaticky zmenila na kmeňovú.
Pri spoločnostiach obchodovaných v multilaterálnom obchodnom systéme by akcie museli mať zaknihovanú podobu. Firmy by zároveň mali zverejňovať štruktúru akcií, rozsah hlasovacích práv, obmedzenia prevoditeľnosti a totožnosť držiteľov viacnásobných akcií s podielom nad 5 % hlasovacích práv. Burza ani prevádzkovateľ obchodného systému by ich nesmeli pri prijímaní na obchodovanie diskriminovať.
Novela upravuje aj ochranu klientov obchodníkov s cennými papiermi. Lehota na prihlásenie nárokov na náhradu z Garančného fondu investícií nemá byť kratšia ako päť mesiacov a fond by mal náhradu vyplatiť do troch mesiacov od overenia nároku. Právo na náhradu by sa premlčalo po piatich rokoch. Vratný klientsky majetok nemá patriť do konkurznej podstaty obchodníka.
Navrhovaná účinnosť zákona je od 5. decembra 2026.
Zavedenie takéhoto druhu akcií vyžaduje európska smernica z októbra 2024 o akciových štruktúrach s viacnásobnými hlasovacími právami v spoločnostiach, ktoré sa uchádzajú o prijatie svojich akcií na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme.
Nový druh akcie by mohol znieť iba na meno a počet hlasov pripadajúcich na jednu takúto akciu by mohol byť najviac stonásobkom hlasov kmeňovej akcie. O ich vydaní alebo zmene by museli rozhodnúť najmenej dve tretiny prítomných akcionárov. Ak spoločnosť vydala viac druhov akcií, potrebný by bol rovnaký súhlas v každej skupine. Pri prevode na inú osobu by sa viacnásobná akcia automaticky zmenila na kmeňovú.
Pri spoločnostiach obchodovaných v multilaterálnom obchodnom systéme by akcie museli mať zaknihovanú podobu. Firmy by zároveň mali zverejňovať štruktúru akcií, rozsah hlasovacích práv, obmedzenia prevoditeľnosti a totožnosť držiteľov viacnásobných akcií s podielom nad 5 % hlasovacích práv. Burza ani prevádzkovateľ obchodného systému by ich nesmeli pri prijímaní na obchodovanie diskriminovať.
Novela upravuje aj ochranu klientov obchodníkov s cennými papiermi. Lehota na prihlásenie nárokov na náhradu z Garančného fondu investícií nemá byť kratšia ako päť mesiacov a fond by mal náhradu vyplatiť do troch mesiacov od overenia nároku. Právo na náhradu by sa premlčalo po piatich rokoch. Vratný klientsky majetok nemá patriť do konkurznej podstaty obchodníka.
Navrhovaná účinnosť zákona je od 5. decembra 2026.