Novela má regulovať mobilitu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Cieľom novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je regulovať mobilitu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov tak, aby nedochádzalo k narúšaniu rovnosti prístupu na trh s poľnohospodárskymi pozemkami, najmä zabrániť tzv. špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy.



Ako ďalej informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v predkladacej správe k novele, navrhuje sa ustanoviť predkupné práva k prevádzaným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré budú patriť len explicitne vymedzeným subjektom verejného sektora, ďalej zakázať použiť poľnohospodársky pozemok ako nepeňažný vklad do družstva alebo obchodnej spoločnosti.



Podľa návrhu novely sa navrhujú tiež ustanoviť tzv. subjektívne limity prevádzanej výmery poľnohospodárskych pozemkov, ktoré predstavujú majetkový strop podľa výmery vlastnenej poľnohospodárskej pôdy.



MPRV upozornilo, že v súčasnosti nie je v SR žiadna regulácia trhu s poľnohospodárskymi pozemkami. Donedávna platná právna úprava stratila platnosť v dôsledku nálezu Ústavného súdu SR.



Návrhom novely sa má podľa agrorezortu zabezpečiť dosiahnutie verejného záujmu ochrany poľnohospodárskej pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja a výrobného prostriedku zo strany štátu (čl. 44 ods. 4 a 5 Ústavy SR), čo je nevyhnutné na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti štátu (čl. 20 ods. 2 Ústavy SR).



Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája 2021. Dátum nadobudnutia účinnosti sa podľa ministerstva pôdohospodárstva navrhuje tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.



Novelu zákona MPRV SR navrhuje predložiť do skráteného legislatívneho konania z dôvodu hrozby značných hospodárskych škôd. Tento dôvod vyplýva z komplexu viacerých v súčasnosti pôsobiacich faktorov na trhu s poľnohospodárskymi pozemkami, najmä prehlbujúcej sa koncentrácie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov a vzniku výrazného narušenia vyváženej vlastníckej štruktúry. Tie, ak sa nebudú riešiť čo najskôr a čo najdôraznejším spôsobom, budú príčinou značného oslabenia ekonomického postavenia väčšiny poľnohospodárskych mikropodnikov a malých podnikov vrátane mladých poľnohospodárov.