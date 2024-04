Novela má zmeniť povinnosti dodávateľa vyplatiť nevyplatenú mzdu

Bratislava 18. apríla (TASR) - Ustanovenia Zákonníka práce (ZP) o povinnosti dodávateľa služby na území SR vyplatiť mzdu, ktorá nebola vyplatená zamestnancovi zamestnávateľom, by sa mali zmeniť. Vyplýva to z návrhu novely ZP z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok do druhého čítania. Nadobudnutie účinnosti novely sa navrhuje od 1. augusta.



"Navrhovaná zmena spočíva v doplnení a prepracovaní ustanovení o povinnosti dodávateľa služby na území Slovenskej republiky vyplatiť mzdu, ktorá nebola vyplatená zamestnancovi zamestnávateľom, ak ten je priamym subdodávateľom dodávateľa služby, ako aj v spresnení podmienok, za ktorých takýto dodávateľ služby môže odoprieť vyplatenie mzdy," spresnil rezort práce.



O vyplatenie mzdy musí zamestnanec požiadať dodávateľa služby v lehote šiestich mesiacov odo dňa splatnosti mzdy. Zamestnanec má právo na vyplatenie mzdy od dodávateľa služby len v rozsahu minimálnej mzdy platnej v čase výkonu práce v rámci subdodávateľského vzťahu za každú hodinu výkonu práce.



Cieľom novely zákona je podľa MPSVR vyhovieť odôvodnenému stanovisku Európskej komisie z 26. januára 2023, ktorá namieta nesúlad slovenských vnútroštátnych opatrení o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.