Novela: Na prácu v gastre už netreba osvedčenie spôsobilosti

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na prácu s potravinami už nekvalifikovaní pracovníci nebudú musieť získavať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Túto plošnú povinnosť ruší novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini. Zodpovednosť za zaškolenie nových pracovníkov prejde na prevádzkovateľov.



"Cieľom návrhu zákona je úprava legislatívneho rámca s aktuálnymi potrebami sektora cestovného ruchu. Navrhovaná právna úprava reaguje na dlhodobý a pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaného personálu v zariadeniach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Sektor cestovného ruchu napriek postupnému zlepšovaniu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, ktorých počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19, a následne energetickou krízou a infláciou," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Pripomenuli, že nedostatok pracovnej sily v tomto sektore sa prejavuje najmä počas letnej a zimnej turistickej sezóny. V tomto čase podľa SNS rastie potreba zvyšovať počet zamestnancov, a to práve v povolaniach, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu. Zamestnávatelia sú tak podľa predkladateľov novely odkázaní na zamestnávanie nekvalifikovaných ľudí, avšak komplikuje im to súčasná požiadavka pre každého zamestnanca mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami.



Podľa novely tak už nebude potrebovať osvedčenie o spôsobilosti na prácu s potravinami každý zamestnanec, povinnosť za ich zaškolenie sa prenesie na prevádzkovateľa. Ten bude povinný zabezpečiť aspoň jednu osobu, ktorá osvedčenie o spôsobilosti má a môže zaškoliť ostatných zamestnancov.



Poslanci k novele schválili pozmeňujúci návrh Adama Lučanského (SNS). Špecifikuje sa ním, že povinnosť preukazovania odbornej spôsobilosti sa vzťahuje len na osoby priamo vykonávajúce činnosti uvedené v zákone vrátane podnikateľov a zamestnancov zodpovedných za odborné vykonávanie týchto činností v prevádzkarňach potravinárskych podnikov. Zároveň zavádza výnimku pre osoby vykonávajúce pomocné práce a pre osoby zamerané výlučne na prepravu balených potravín a pokrmov.



Zákon bude účinný dňom vyhlásenia.