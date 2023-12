Novela nariadenia zjednoduší postup pri oznamovaní náhrad na PPA

Bratislava 20. decembra (TASR) - Návrhom nariadenia vlády má dôjsť k zjednodušeniu administratívneho postupu pri oznamovaní náhrad Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Náhradu zvierat bude podľa návrhu žiadateľ nahlasovať do Centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ).



"Cieľom návrhu nariadenia vlády je novelizácia príslušných ustanovení nariadenia vlády vo vzťahu k schválenému Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 z dôvodu ich precizovania s cieľom zabezpečenia ich jednoznačného výkladu a odstránenia problémov v aplikačnej praxi," zdôvodnil agrorezort.



Navrhované úpravy sú podľa MPRV nevyhnutné pre zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb.



"Vzhľadom na to, že návrh nariadenia vlády má podľa doložky vybraných vplyvov vplyv na podnikateľské prostredie, je dátum nadobudnutia účinnosti navrhnutý na 1. januára 2024," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.