Novela nariadenia zosúladí poskytovanie agropodpôr s legislatívou EÚ
Vyplýva to z návrhu novely vládneho nariadenia o požiadavkách na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Poskytovanie poľnohospodárskych podpôr sa zosúladí s európskou legislatívou. Vyplýva to z návrhu novely vládneho nariadenia o požiadavkách na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Nariadenie vlády by malo nadobudnúť účinnosť 1. februára 2026.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je zosúladenie podmienok v oblasti poskytovania priamych platieb a neprojektových podpôr s európskou legislatívou v roku 2026 v súvislosti so zjednodušovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (Omnibus III),“ spresnil agrorezort v predkladacej správe.
Navrhované úpravy sú podľa MPRV nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb a neprojektových podpôr.
Agrorezort upozornil, že nedodržaním navrhovaného termínu nadobudnutia účinnosti návrhu nariadenia vlády by nebolo možné zabezpečiť koherentnú administráciu žiadostí a následné vyplácanie priamych platieb a neprojektových podpôr v súlade s európskou legislatívou v predmetnej oblasti. Tým by štátu mohli vzniknúť značné hospodárske škody, pričom by neboli naplnené ani objektívne očakávania poľnohospodárov.
MPRV dodalo, že na rokovanie vládneho kabinetu sa návrh nariadenia vlády predkladá s rozporom s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.
