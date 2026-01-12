< sekcia Ekonomika
Novela navrhuje sprísnenie obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou
Poslanci dodali, že návrh zákona sprísňuje aj pravidlá pre zmeny zmlúv, koncesných zmlúv a rámcových dohôd, keď obmedzuje rozsah povolených zmien a skracuje lehoty na ich zverejnenie.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Rámec verejného obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou by sa mal sprísniť, a to najmä znížením limitov pre povinnosť zverejňovania výziev na predkladanie ponúk a zavedením dôslednejšej povinnosti zverejňovať príslušné dokumenty pri zadávaní zákaziek pod stanovenou hodnotou. Vyplýva to z návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov za opozičné Hnutie Slovensko. Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. júla 2026.
„Tieto opatrenia reagujú na doterajšie obchádzanie zákona umelým rozdeľovaním zákaziek alebo nastavovaním ich predpokladanej hodnoty tak, aby sa verejný obstarávateľ vyhol transparentným postupom. Dôležitým prvkom predkladaného návrhu je aj zavedenie obmedzenia, podľa ktorého verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s cenou presahujúcou predpokladanú hodnotu o viac než 20 %,“ spresnili predkladatelia.
Cieľom zmeny je podľa poslancov zabrániť neprimeranému navyšovaniu cien v procese obstarávania, ktoré sa v praxi často realizuje až po predložení ponúk alebo počas rokovaní. Uvedené opatrenie podľa nich podporí férovú hospodársku súťaž a zabráni skrytému navyšovaniu verejných výdavkov.
Predkladatelia upozornili, že návrh zákona reaguje na identifikované nedostatky v systéme verejného obstarávania v Slovenskej republike, ktoré sa prejavujú najmä nízkou mierou transparentnosti, obmedzenou verejnou kontrolou a zvýšeným rizikom korupčného správania alebo zneužívania a nehospodárneho využívania verejných prostriedkov.
„Účelom navrhovaných zmien je aj zavedenie povinných mechanizmov, ktoré umožnia verejnú kontrolu v reálnom čase, zlepšia kvalitu a rozsah sprístupňovaných údajov a posilnia dôveru verejnosti vo férovosť a objektívnosť postupov verejných obstarávateľov,“ podčiarkli v dôvodovej správe k zákonu predkladatelia návrhu.
