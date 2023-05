Novela o elektronických komunikáciách má zohľadniť poznatky z praxe

Bratislava 2. mája (TASR) - Upresnenie úkonov voči Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb či spresnenie procesných úkonov tohto úradu pri výkone dohľadu. Aj tieto zmeny prináša vládny návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



"Predkladaný návrh obsahuje spresnenia niektorých výkladovo sporných častí zákona, ako aj úpravy legislatívno–technickej povahy," priblížilo Ministerstvo dopravy (MD) SR v dôvodovej správe. Zmeny vyplynuli z aplikačnej praxe zákona, ktorým sa do slovenského právneho poriadku od februára minulého roka preniesol Európsky kódex elektronických komunikácií.



Návrh mení aj definíciu spotrebiteľa s nízkymi príjmami na účely dostupnosti univerzálnej služby. "Účelové naviazanie spotrebiteľa s nízkym príjmom na spotrebiteľa majúceho nárok na pomoc v hmotnej núdzi zabezpečí jeho transparentné priradenie práve k typu spotrebiteľa, ktorý má byť v zmysle kódexu objektom zabezpečenia garancie cenovej dostupnosti univerzálnej služby," vysvetlil predkladateľ.



Právna norma tiež reaguje na zavedenie nových skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení. Potrebné je zaviesť nové druhy poplatkov za takéto administratívne úkony, a to prostredníctvom novelizácie zákona o správnych poplatkoch.



Predkladateľ navrhuje účinnosť novely od 1. augusta tohto roka.