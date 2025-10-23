< sekcia Ekonomika
Novela o hazardných hrách sa ešte môže upraviť, výbory navrhujú zmeny
Bratislava 23. októbra (TASR) - Novela zákona o hazardných hrách, o ktorej v skrátenom legislatívnom konaní rokuje v týchto dňoch Národná rada (NR) SR, sa ešte môže upraviť. Výbory, ktoré právnu normu vo štvrtok prerokovali, k nim navrhli viaceré pozmeňujúce návrhy. Jeden z nich by mal garantovať samosprávam právo vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s ďalším umiestnením kasína aj pri prevode licencie na národnú lotériovú spoločnosť Tipos.
Návrh na túto zmenu na rokovaní finančného výboru predložila koaličná poslankyňa Zdenka Mačicová (Hlas-SD). Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) však uviedol, že tento pozmeňujúci návrh predtým nevidel a nesúhlasí s ním.
„Navrhovaná úprava reaguje na medzeru v platnom znení novely zákona o hazardných hrách, ktorá pri prevzatí (prevode) individuálnej licencie na národnú lotériovú spoločnosť nevyžaduje nové súhlasné vyjadrenie obce alebo mesta k umiestneniu kasína na jej území ani vyjadrenie k súladu s verejným záujmom,“ upozornila predkladateľka. V dôsledku toho by mohlo dôjsť k automatickému predĺženiu prevádzky kasína na ďalších šesť rokov aj bez aktuálneho posúdenia miestnych podmienok a stanoviska samosprávy, s čím mestá a obce nesúhlasia.
Navrhované znenie preto ukladá, aby k žiadosti o udelenie súhlasu s prevzatím individuálnej licencie bolo predložené súhlasné vyjadrenie obce k umiestneniu kasína vzťahujúce sa na príslušnú adresu. Toto vyjadrenie pritom nesmie byť staršie ako 60 dní ku dňu podania žiadosti.
Ďalšie navrhované zmeny spresňujú územnú a prevádzkovú viazanosť prevzatej licencie tak, že kasíno možno prevádzkovať výlučne v tej istej obci. Podľa predkladateľov sa tým zachováva kontinuita lokálnej regulácie a zamedzuje sa vzniku účelových kasín a ich možnému presunu do obcí s prijatým zákazom na svojom území.
„Prvý raz to vidím, poviem otvorene. Trváme na svojom, bez tohto pozmeňováku, ktorý ani nepodporíme, pretože sme ho nevideli,“ reagoval na návrh na rokovaní výboru Huliak.
Ďalšiu zmenu v novele navrhol jeho stranícky kolega Pavel Ľupták (nezaradený). Podľa neho by pri prevzatí individuálnej licencie od iného prevádzkovateľa hazardnej hry mal byť Tipos povinný spolufinancovať opatrenia na prevenciu a boj proti závislosti na hazardných hrách minimálne vo výške 500.000 eur ročne.
„Navrhované ustanovenie stanovuje exaktnú minimálnu výšku peňažnej sumy, ktorú bude národná lotériová spoločnosť povinná prispievať na opatrenia na prevenciu a boj proti závislostiam na hazardných hrách. Doteraz uvedená úprava v predmetnom zákone absentovala,“ vysvetlil Ľupták.
