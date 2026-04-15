Novela o informačných technológiách verejnej správy pôjde zrýchlene
Poslanci odhlasovali zrýchlený postup v stredu, o návrhu tak môžu rozhodnúť už na aktuálnej 49. schôdzi parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci odhlasovali zrýchlený postup v stredu, o návrhu tak môžu rozhodnúť už na aktuálnej 49. schôdzi parlamentu. Dôvodom na takýto postup sú hroziace hospodárske škody, keďže zmena zákona je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Novela podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom Informačného systému KAV (konsolidovaná analytická vrstva), najmä kvôli tzv. prioritným životným situáciám v rámci plnenia míľnika plánu obnovy. „Nesplnenie vyššie uvedeného cieľa (míľnika) ako jedného z cieľov môže mať za následok ohrozenie žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti,“ upozornil predkladateľ.
Novela prinesie aj ďalšie zmeny. Správca informačných systémov v majetku štátu by napríklad mohol v prípade jej schválenia tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Návrh ráta aj so zvýšením sankcií za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, či spresnením kompetencií vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT). Zároveň má riešiť aplikačné problémy súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona v praxi. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.
Novela má tiež rozšíriť sankcionovateľné skutkové podstaty správnych deliktov a zvýšiť sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.
Novela podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom Informačného systému KAV (konsolidovaná analytická vrstva), najmä kvôli tzv. prioritným životným situáciám v rámci plnenia míľnika plánu obnovy. „Nesplnenie vyššie uvedeného cieľa (míľnika) ako jedného z cieľov môže mať za následok ohrozenie žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti,“ upozornil predkladateľ.
Novela prinesie aj ďalšie zmeny. Správca informačných systémov v majetku štátu by napríklad mohol v prípade jej schválenia tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Návrh ráta aj so zvýšením sankcií za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, či spresnením kompetencií vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT). Zároveň má riešiť aplikačné problémy súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona v praxi. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.
Novela má tiež rozšíriť sankcionovateľné skutkové podstaty správnych deliktov a zvýšiť sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.