Novela o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ide do 2.čítania

Bratislava 19. októbra (TASR) - Výkon kontrol vo veci priamej podpory na plochu by mal byť flexibilnejší. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v utorok posunuli poslanci a poslankyne Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



"Navrhuje sa úprava znenia, ktorá má precizovať ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu s cieľom zabezpečiť flexibilnejší prístup k výkonu kontrol v prípade, ak žiadosť o priame podpory na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia," spresnil v dôvodovej správe k novele agrorezort.



Konajúci orgán podľa MPRV v prípade duplicitných deklarácií skúma právo užívania k poľnohospodárskej ploche a v ustanovených situáciách plnenie ustanovených podmienok overuje cez právnu úpravu obsiahnutú v priamo uplatniteľnej legislatíve Európskej únie.



V návrhu novely sa taktiež podľa dôvodovej správy precizuje pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo vzťahu k získavaniu, spracúvaniu, uchovávaniu a zverejňovaniu údajov o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít od účastníkov trhu.



Údaje o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít získané od účastníkov trhu sú podľa agrorezortu potrebné nielen na riadne plnenie úloh štátnej správy, ale aj na riadne plnenie povinností Slovenskej republiky vo vzťahu k zasielaniu informácií Európskej komisii.



"Navrhuje sa tiež vylúčiť odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu vo veci, ktorým sa žiadateľovi nevyhovelo v plnom rozsahu. Cieľom navrhovaného ustanovenia je zvýšiť likviditu poľnohospodárov," dodalo MPRV v dôvodovej správe.



Dátum nadobudnutia účinnosti zákona je podľa agrorezortu určený tak, aby jeho adresáti mali primeraný čas na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.