Novela o posudzovaní zhody zaručí fungovanie trhu cez krízový stav
ÚNMS bude môcť uznať povolenia vydané v iných členských štátoch.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku, z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet, má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu (napr. kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou).
Návrhom zákona sa podľa ÚNMS z európskej legislatívy preberajú ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom ako jedného z nástrojov núdzových postupov a možnosť udelenia výnimky z postupov posudzovania, ak je zapojenie notifikovanej osoby povinné, a to rozhodnutím úradu v súvislosti s prebiehajúcou núdzovou situáciou na vnútornom trhu.
ÚNMS bude môcť uznať povolenia vydané v iných členských štátoch. Návrhom zákona sa tiež spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale ktorej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.
