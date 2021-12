Novela o rozpočtovej zodpovednosti aj nájomné byty sa opäť presúvajú

Bratislava 8. decembra (TASR) – O novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ani o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania poslanci tento rok definitívne nerozhodnú. Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu odobrilo ich presunutie z aktuálnej schôdze na ďalšiu riadnu so začiatkom 1. februára 2022.



Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá je v druhom čítaní, sa v parlamente už viackrát presúvala. Vláda schválila návrh zákona, ktorým by sa, okrem iného, zaviedli záväzné limity verejných výdavkov, 30. septembra 2020. Rokovanie o novele zákona v parlamente poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi, koaličná SaS presadzuje v súvislosti s týmto návrhom daňovú brzdu.



Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania je už rovnako v druhom čítaní. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Návrh zákona chce riešiť aktuálny problém v oblasti bývania na Slovensku, a to je fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva.