Novela o zmiernení globálneho odlesňovania by mala posunúť účinnosť
Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní vo Vyšnom Orlíku (okres Svidník) schválil vládny kabinet.
Vyšný Orlík 26. novembra (TASR) - Novelou zákona, ktorou sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, by sa mala posunúť účinnosť z konca roku 2025 na koniec roku 2026. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní vo Vyšnom Orlíku (okres Svidník) schválil vládny kabinet. Vláda zároveň parlament žiada, aby sa návrhom novely zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.
„Navrhuje sa posunúť účinnosť vybraných ustanovení zákona 81/2025, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania z 29. decembra 2025 a 30. decembra 2025 na 29. december 2026 a 30. december 2026,“ uviedol v dôvodovej správe agrorezort.
Posunutie dátumu nadobudnutia účinnosti sa podľa MPRV navrhuje z dôvodu, že zmena euronariadenia o odlesňovaní je v súčasnosti len v štádiu návrhu a s ohľadom na dĺžku legislatívneho postupu EÚ, ako aj následného legislatívneho procesu v SR je potrebné odložiť účinnosť zákona a vytvoriť časový priestor na jeho novelizáciu, ako aj na zabezpečenie dostatočnej lehoty na oboznámenie sa s novou právnou úpravou pre jej adresátov.
„Okrem uvedenej technickej zmeny termínu účinnosti a súvisiacich prechodných ustanovení sa nenavrhujú žiadne iné zmeny vecného charakteru," dodalo MPRV.
