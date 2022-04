Novela prináša zmeny v ochrannej lehote aj elektronickú PN

Bratislava 13. apríla (TASR) - Predĺženie ochrannej lehoty pre tehotné ženy, elektronická PNka, úprava úhrady a vyplácania niektorých dávok, ako aj zosúladenie tzv. československých dôchodkov. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorá začala platiť vo štvrtok po zverejnení v Zbierke zákonov.



Novela mení dĺžku ochrannej lehoty pre tehotné ženy. Kým doteraz bola platná podmienka tejto ochrannej lehoty, že žena musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, od januára 2023 bude mať možnosť otehotnieť do šiestich mesiacov od zániku pracovného pomeru.



"Nová úprava ochrannej lehoty je nastavená tak, aby žene, ktorá otehotnie v období 180 dní po zániku nemocenského poistenia, začala plynúť 8 mesačná ochranná lehota, a to od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Cieľom úpravy je garantovať istotu napríklad materského alebo tehotenského pre ženu, ktorá stratila prácu, a tým aj nemocenské poistenie," priblížilo ministerstvo práce.



Elektronické spracovanie práceneschopnosti (PN) zase podľa rezortu významne zníži administratívne zaťaženie lekárov, ale aj pacientov. Národné centrum zdravotníckych informácií po novom automaticky zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca, bude tento údaj automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi.



Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová a elektronická forma. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o PN do 31. mája 2023. Od roku 2024 na tento systém nabehnú aj lekári špecialisti.



Novela upravuje aj obdobia, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti. Po novom sa už nebudú zamestnancovi započítavať obdobia, v ktorých nemal vymeriavací základ. "Pri posúdení nároku na dávku bude rozhodujúci reálny príjem, a teda to, či takýto zamestnanec má vymeriavací základ, z ktorého sa platilo poistné," priblížilo ministerstvo.



Súčasťou novej úpravy sú aj zmeny vyplácania dávok. Krátkodobé dávky sociálneho poistenia, teda nemocenské dávky, krátkodobé úrazové dávky, dávku garančného poistenia a dávku v nezamestnanosti bude možné vyplácať aj na iný účet v banke, ako je účet prijímateľa alebo jeho manžela/manželky.



Zmeny sa týkajú aj poistencov, ktorí získali pred 1. januárom 1993 tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré mali získať dôchodok z Českej republiky. V praxi však vznikali prípady, kedy nárok na dôchodok takémuto poistencovi v ČR nevznikol, vzhľadom na prísnejšie podmienky nároku ako v SR. Dostával teda iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky.



"Na základe novej právnej úpravy sa až do vzniku nároku na dôchodok z Českej republiky bude výška dôchodku zo Slovenskej republiky vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z Českej republiky," dodáva rezort práce.