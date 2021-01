Novela s cieľom odstrániť národný goldplating je v 2. čítaní

Bratislava 29. januára (TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR v piatok posunulo do druhého čítania novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložila poslankyňa koaličnej SaS Anna Zemanová. Cieľom je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj.



Oblasť verejného obstarávania je v základných rámcoch regulovaná na európskej úrovni smernicou. Zemanová poukazuje na to, že súčasná slovenská právna úprava je v niektorých aspektoch prísnejšia, a to aj v oblastiach postupov subjektov, ktorých zákazky sú spolufinancované viac ako 50 % verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. V súčasnosti tieto subjekty musia zabezpečiť obstaranie služieb v oblasti výskumu a vývoja prísnejšími postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.



"Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov," konštatuje poslankyňa v dôvodovej správe. Osobitne je podľa nej takéto zosúladenie vhodné v prípade podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie (EÚ).



Malým firmám sa môže znížiť administratíva pri koncesionárskych poplatkoch

Firmy s malým počtom zamestnancov by sa už nemuseli zaoberať zháňaním potvrdenia od Sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať tzv. koncesionárske poplatky. Zbavenie sa tejto administratívnej povinnosti je cieľom novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí, ktorú v piatkovom hlasovaní zákonodarcovia posunuli do druhého čítania.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo RTVS ako vyberateľovi koncesionárskych poplatkov a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov," uviedli predkladatelia.



Podľa súčasného stavu sú podnikateľské subjekty ako právnické osoby povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov, pričom sú od tejto povinnosti oslobodené, len ak majú menej ako troch zamestnancov. V prípade zmeny nad alebo pod tento počet musia firmy preukazovať novú skutočnosť potvrdením zo Sociálnej poisťovne.