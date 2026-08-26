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Novela spotrebnej dane z alkoholu má zlepšiť podnikateľské prostredie
Jednou zo zmien je napríklad povinnosť požiadať o zaradenie do evidencie na miestne príslušnom colnom úrade pre výrobcu vína, ktorý sa rozhodne využívať štatút malého výrobcu.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Zlepšiť podnikateľské prostredie a zefektívniť výkon správy dane má návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň upravuje aj vybrané zákony o spotrebných daniach z minerálneho oleja, tabakových výrobkov a elektriny, uhlia a zemného plynu.
Ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR, cieľom je realizovať úpravy na skvalitnenie zákonných mechanizmov, zníženie administratívnej záťaže, ako aj na spresnenie práv a povinností jednotlivých subjektov.
Jednou zo zmien je napríklad povinnosť požiadať o zaradenie do evidencie na miestne príslušnom colnom úrade pre výrobcu vína, ktorý sa rozhodne využívať štatút malého výrobcu. To ho oslobodí od požiadaviek spojených s režimom pozastavenia dane a s ním súvisiacim monitorovaním prepravy. Zároveň sa zavádza informačná povinnosť voči colnému úradu, a to zaslaním kópie sprievodného dokladu pri odoslaní vína. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má aj osoba, ktorá víno od malého výrobcu sprevádzané sprievodným dokladom prijíma.
Novela má podľa MF tiež vytvoriť právnu istotu pre daňové subjekty i správcu dane spresnením požadovaných povinností a postupov, zefektívniť výkon daňového dozoru v prípade trvalej prítomnosti správcu dane v daňovom sklade. Spresní aj práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo výrobe, v spracovaní, prijímaní, odosielaní a skladovaní vína, kompetencie správcu dane pri zabezpečovaní, zaistení a likvidácii tovaru (predmetu dane), ktorý prepadol v prospech štátu.
Podľa spresnenia celková hodnota malej zásielky alkoholu neobchodného charakteru, ktorú môže fyzická osoba na daňovom území od inej fyzickej osoby z územia tretieho štátu na osobnú spotrebu prijať, je najviac 45 eur.
Od povinnosti označovať spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou sa upúšťa v prípade dovozu liehu fyzickou osobou leteckou dopravou z územia tretieho štátu nad povolený limit, za predpokladu splnenia daňových povinností. „Takýto lieh nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Rovnaká výnimka sa zavádza aj pre spotrebiteľské balenie liehu, ktorým je jednorazový obal (plechovka) s objemom do 0,5 litra a s obsahom alkoholu najviac 10 % objemu,“ uviedlo MF.
Na úpravu v zákonoch o spotrebných daniach súvisiacu so zabezpečením, zaistením a následným zničením predmetov spotrebnej dane nadväzuje novela zákona o dani z príjmov, pričom obstarávacia cena predmetu spotrebnej dane sa bude považovať za nedaňový výdavok. Zároveň sa nastavuje mechanizmus asignácie dane rodičom pri spätnom priznávaní dôchodkov.
Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2027 s výnimkou prechodných ustanovení upravujúcich povinnosti osôb, ktoré chcú byť malým výrobcom vína a ktorých účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia.
Ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR, cieľom je realizovať úpravy na skvalitnenie zákonných mechanizmov, zníženie administratívnej záťaže, ako aj na spresnenie práv a povinností jednotlivých subjektov.
Jednou zo zmien je napríklad povinnosť požiadať o zaradenie do evidencie na miestne príslušnom colnom úrade pre výrobcu vína, ktorý sa rozhodne využívať štatút malého výrobcu. To ho oslobodí od požiadaviek spojených s režimom pozastavenia dane a s ním súvisiacim monitorovaním prepravy. Zároveň sa zavádza informačná povinnosť voči colnému úradu, a to zaslaním kópie sprievodného dokladu pri odoslaní vína. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má aj osoba, ktorá víno od malého výrobcu sprevádzané sprievodným dokladom prijíma.
Novela má podľa MF tiež vytvoriť právnu istotu pre daňové subjekty i správcu dane spresnením požadovaných povinností a postupov, zefektívniť výkon daňového dozoru v prípade trvalej prítomnosti správcu dane v daňovom sklade. Spresní aj práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo výrobe, v spracovaní, prijímaní, odosielaní a skladovaní vína, kompetencie správcu dane pri zabezpečovaní, zaistení a likvidácii tovaru (predmetu dane), ktorý prepadol v prospech štátu.
Podľa spresnenia celková hodnota malej zásielky alkoholu neobchodného charakteru, ktorú môže fyzická osoba na daňovom území od inej fyzickej osoby z územia tretieho štátu na osobnú spotrebu prijať, je najviac 45 eur.
Od povinnosti označovať spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou sa upúšťa v prípade dovozu liehu fyzickou osobou leteckou dopravou z územia tretieho štátu nad povolený limit, za predpokladu splnenia daňových povinností. „Takýto lieh nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Rovnaká výnimka sa zavádza aj pre spotrebiteľské balenie liehu, ktorým je jednorazový obal (plechovka) s objemom do 0,5 litra a s obsahom alkoholu najviac 10 % objemu,“ uviedlo MF.
Na úpravu v zákonoch o spotrebných daniach súvisiacu so zabezpečením, zaistením a následným zničením predmetov spotrebnej dane nadväzuje novela zákona o dani z príjmov, pričom obstarávacia cena predmetu spotrebnej dane sa bude považovať za nedaňový výdavok. Zároveň sa nastavuje mechanizmus asignácie dane rodičom pri spätnom priznávaní dôchodkov.
Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2027 s výnimkou prechodných ustanovení upravujúcich povinnosti osôb, ktoré chcú byť malým výrobcom vína a ktorých účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia.