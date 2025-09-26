< sekcia Ekonomika
Novela vodárenského zákona podľa VVS nerieši investičný dlh
Novela de facto znemožňuje obciam získať spätne podiely vo VVS.
Autor TASR
Košice 26. septembra (TASR) - Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) víta novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Zároveň však tvrdí, že sa ešte viac skomplikuje riešenie najväčšej výzvy vo vodárenstve, ktorou je investičný dlh a chýbajúca systematická obnova infraštruktúry. TASR o tom za klub informovala Miroslava Hančaková.
„Chápeme však, že ministerstvo životného prostredia urobilo, čo sa dalo. Parlament tak namiesto strategického riešenia prijal iba prázdnu politickú deklaráciu,“ uvádza klub. Podľa riaditeľa jeho oddelenia akvizícií Mateja Smoradu sa téma vody stala v posledných mesiacoch predmetom politického aktivizmu bez toho, aby predstavitelia štátu mali reálnu snahu vyvolať odbornú diskusiu a hľadať riešenia pre najväčší problém, ktorým je obrovský investičný dlh na vodárenskej infraštruktúre. „Zákon tento problém nielen nijako nevyrieši, ale do budúca ďalej komplikuje opatrenia na jeho riešenie,“ povedal. Novela podľa neho de facto znemožňuje obciam získať spätne podiely vo VVS. Tvrdí tiež, že jednoročná lehota pre uplatnenie predkupného práva môže byť protiústavná.
Podľa klubu novela vyvoláva zdanie, že financie z poplatkov za vodné a stočné majú až od tohto momentu plynúť výlučne na prevádzku, údržbu a rozvoj vodovodov a kanalizácií. „V skutočnosti vodárenské spoločnosti príjmy z poplatkov týmto spôsobom investujú dlhodobo, avšak investičný dlh ďalej narastá,“ uvádza. Pripomína tiež, že vodárenské spoločnosti sú obmedzené v čerpaní fondov a situáciu zhoršuje aj to, že časť vodárenskej infraštruktúry vlastnia vodárenské spoločnosti a časť obce, pričom novela fragmentáciu vlastníctva ignoruje.
Z novely, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili v utorok (23. 9.), vyplýva, že štát bude mať predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Cieľom úpravy je podľa envirorezortu, ktorý za ňou stojí, ochrana verejného záujmu a zabezpečenie dlhodobej stability a kvality vodárenských služieb na Slovensku. Návrh podľa ministerstva reaguje na minuloročnú správu Najvyššieho kontrolného úradu o kontrole vo vybraných vodárenských spoločnostiach. Novela podľa šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS) posilní postavenie štátu vo vodárenských spoločnostiach a zabráni ich možnému tunelovaniu.
