Novela vyhlášky ÚRSO má vytvoriť priestor pre strany memoranda so SE

Bratislava 30. júna (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozornil dodávateľov elektriny pre zraniteľných odberateľov na novelu vyhlášky úradu o spôsobe regulácie cien za dodávku elektriny pre týchto klientov. Novela má vytvoriť časový priestor pre zmluvné strany memoranda so Slovenskými elektrárňami (SE), uviedol vo štvrtok predseda ÚRSO Andrej Juris.



Novelou sa posúva referenčné obdobie na kalkuláciu indexu trhovej ceny elektriny vstupujúcej do regulovaných cien za dodávku elektriny z 1. júla na 1. august predchádzajúceho roka, zahŕňa tiež reguláciu cien za dodávku elektriny pre nové skupiny zraniteľných odberateľov, vychádzajúcu z nedávnej novely zákona o energetike a zákona o regulácii sieťových odvetví.



"Cieľom novelizácie je predovšetkým vytvoriť časový priestor pre zmluvné strany memoranda so Slovenskými elektrárňami na prípravu komplexných implementačných pravidiel, ako napríklad právne záväzný spôsob sprístupnenia elektriny z Memoranda pre cieľové skupiny odberateľov," uviedol Juris.



ÚRSO, ako nezmluvná strana memoranda, poskytuje zmluvným stranám konzultácie v témach týkajúcich sa regulácie sieťových odvetví. Úrad vníma podľa Jurisa memorandum so SE ako kľúčové opatrenie, ktoré ma za cieľ ochranu zraniteľných odberateľov pred súčasnými extrémne vysokými cenami elektriny.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spolu s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) sa vo februári so SE dohodli na dodávkach silovej elektriny pre domácnosti za aktuálnu cenu, teda približne 61 eur za megawatthodinu aj počas nasledujúcich dvoch rokov. V súčasnosti rezort hospodárstva dokončil prípravu zmluvy, ktorú ešte pred podpisom musí odobriť Európska komisia.