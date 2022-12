Novela zákona, ktorá má pomôcť Ukrajine s likviditou, je v 2. čítaní

Bratislava 6. decembra (TASR) - Novela zákona o mimoriadnych štátnych zárukách má pomôcť Ukrajine pri problémoch s likviditou. Právnu normu v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Plénum o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.



Návrh novely zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR bol predložený z dôvodu prijatia opatrení EÚ, v reakcii na hospodársku situáciu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a následne problémy s likviditou, ktorým Ukrajina čelí v dôsledku tejto invázie.



Vojna na Ukrajine má podľa rezortu financií zásadný negatívny dosah na ekonomiku Ukrajiny. Vzhľadom na susedstvo mnohých členských štátov s Ukrajinou, tieto negatívne dosahy ovplyvňujú aj krajiny EÚ vrátane Slovenskej republiky. V reakcii na túto situáciu vydala EÚ 20. septembra rozhodnutie, ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine, posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré finančné záväzky týkajúce sa Ukrajiny.



Poskytnutie výnimočnej finančnej pomoci Ukrajine umožní podľa MF SR reagovať na hospodársku krízu v súvislosti s ruskou inváziou koordinovane a účinne v duchu solidarity EÚ so susedskými štátmi. Toto opatrenie pomôže pokryť časť likvidnej medzery, ktorej čelí Ukrajina v súvislosti s vojnou, a tak zmierni negatívne finančné a hospodárske dosahy, ktorým by v prípade platobnej neschopnosti Ukrajiny boli vystavené aj členské štáty EÚ, medzi nimi aj SR ako susedský štát.