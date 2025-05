Novela zákona na krátenie dávok pre ľudí v núdzi by mala byť zrušená

Bratislava 28. mája (TASR) - Novela zákona o službách zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je útokom na dôstojnosť a práva ľudí v núdzi. Nezamestnaní ľudia by mohli totiž prísť o dávky v hmotnej núdzi, ak odmietnu ponuku primeranej práce. Upozornila na to organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) a vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby túto novelu nepodporili a zamietli ju ako celok.



„Tento návrh je legislatívny bič na chudobných. Štát sa rozhoduje potrestať tých, ktorí už teraz majú málo, a maskuje to ako aktiváciu. Je to hanba a porušenie základných záväzkov Slovenskej republiky,“ uviedol riaditeľ organizácie Rado Sloboda.



Novela podľa spoločnosti podmieňuje základnú sociálnu pomoc vykonávaním takzvaných aktivačných činností v rozšírenej podobe, ako aj prijatím vhodnej pracovnej ponuky, ktoré v praxi môžu predstavovať podhodnotenú aj právne nechránenú prácu. Zároveň rozširuje dôvody na zníženie dávky v hmotnej núdzi, čím sa môže pomoc stať výrazne nedostatočnou na zabezpečenie základných životných potrieb.



„Štát má chrániť dôstojnosť každého človeka. Namiesto riešení však ponúka represiu. Namiesto solidarity lacnú pracovnú silu pre obce a samosprávy,“ dodal Sloboda s tým, že novela je v rozpore s Revidovanou Európskou sociálnou chartou, ktorú Slovensko ratifikovalo. Ide o články 12, čo je právo na sociálne zabezpečenie, ďalej 13 v oblasti sociálnej pomoci a článok 30, ktorý je zameraný na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením. Organizácia varovala, že prijatie novely môže viesť k systémovému porušovaniu medzinárodných záväzkov Slovenska.