Novela zákona o dani z príjmov má zamedziť daňovým únikom

Bratislava 24. júla (TASR) – K zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku má prispieť zavedenie opatrení v oblasti preddavkov na daň z príjmov. Okrem toho sa majú zaviesť ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi. Upraviť sa majú napríklad pravidlá zdaňovania príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb. Počíta s tým rozsiahla novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré končí 7. augusta tohto roka.



"Návrh zákona pozitívne ovplyvní predovšetkým fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktorým bude správca dane zasielať oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov. Rovnako pozitívne ovplyvní aj daňovníkov-právnické osoby, ktoré nebudú musieť vykonávať vyrovnanie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania," priblížil rezort financií v doložke vplyvov k návrhu zákona. Ide o takzvané rozšírenie benefitov poskytovaných finančnou správou. Výšku preddavkov na daň splatných po lehote na podanie daňového priznania má daňovníkovi oznámiť správca dane najneskôr do 20 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.



Právna norma rieši aj oslobodenie plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce na projekty, ktoré slúžia na podporu udržania zamestnancov v čase koronakrízy.



V rámci opatrení proti vyhýbaniu sa plneniu daňových povinností sa zavádzajú nové pravidlá pre hybridné reverzné nesúlady a pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb. "Zámerom týchto zmien je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením," priblížilo MF SR. Odklonenie príjmov do zahraničných spoločností je relatívne ľahko dosiahnuteľné, napríklad jednoduchým presmerovaním fakturácie za služby reálne vykonané na Slovensku alebo presunom právneho vlastníctva aktív alebo relatívne mobilných funkcií, ktoré generujú príjem. Takéto prípady sa často týkajú schránkových firiem.



Obmedziť takéto situácie majú takzvané CFC pravidlá, teda pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby, a to zdanením príjmu dosiahnutého týmito spoločnosťami. "Uplatnením CFC pravidiel sa na Slovensku zdania príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia týchto príjmov, nie až pri vyplatení dividend, a zabráni sa teda aj možnosti odloženia momentu zdanenia napríklad tým, že dividenda nebude vyplatená. Tomuto priradenému príjmu by sa prisúdil status podielu na zisku (dividendy), od čoho sa odvíja aj spôsob jeho zdanenia," vysvetlilo MF SR. Pravidlá upravujú aj ďalšie situácie v prípade kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb.



Cieľom novely zákona je aj zabezpečiť súlad s globálnym štandardom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre výmenu informácií o finančných účtoch. "Upravuje sa sankcia pre držiteľov finančných účtov a ovládajúce osoby v prípade, ak predložia finančnej inštitúcii nepravdivé čestné vyhlásenie o rezidencii na daňové účely," priblížilo MF SR v predkladacej správe.