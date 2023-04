Novela zákona o diaľniciach môže ohroziť aj prostriedky z plánu obnovy

Bratislava 29. apríla (TASR) - Po vete prezidentky je v parlamente opätovne predložená novela, ktorá by mala podľa ministerstva dopravy zrýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku. Ak by však bola schválená v súčasnom znení, môže ohroziť splnenie jednej z reforiem v pláne obnovy a ohroziť tak čerpanie časti prostriedkov, upozornila v stanovisku na sociálnej sieti sekcia plánu obnovy Úradu vlády (ÚV) SR. Táto sekcia plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) a koordinuje realizáciu plánu obnovy na Slovensku.



Pripomenula, že novela obsahuje zoznam vybraných diaľnic a rýchlostných ciest, pri ktorých sa umožní odklad vypracovania štúdie uskutočniteľnosti na neskoršie štádium prípravy projektu. To podľa NIKA obmedzí možnosti hľadania efektívnych alternatív realizácie.



"Prípadné schválenie novely môže ohroziť uspokojivé splnenie reformy 3 komponentu 18 plánu obnovy, ktorej cieľom je zefektívnenie verejných investícií. V tejto reforme sa Slovensko okrem iného zaviazalo, že investičný proces bude štandardizovaný pre všetky projekty, ktoré sa budú hodnotiť centrálne a už v počiatočnom štádiu," priblížila NIKA.



Novela podľa nej narúša dva princípy z tohto záväzku. Ide o princíp štandardizovaného hodnotenia pre všetky projekty, keďže vytvára osobitný systém hodnotenia pre vybrané projekty uvedené v novele. Zároveň aj princíp hodnotenia "už v počiatočnom štádiu", keďže pre vybrané projekty ruší povinnosť vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti pred obstarávaním dokumentácie na územné rozhodnutie, ako aj pred začatím majetkovo-právneho vysporiadania. Teda vo fáze, kedy je ešte priestor zásadne zefektívniť zadanie a optimalizovať náklady a prínosy projektu, upozornila NIKA.



"Ak by došlo k schváleniu novely v predloženom znení, Slovensko bude musieť skôr či neskôr zosúladiť zákon s textom reformy. Inak by hrozila strata časti prostriedkov plánu obnovy," dodala sekcia plánu obnovy vo svojom stanovisku.



Novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá minulý týždeň vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Mala pri tom výhrady voči obmedzovaniu možností Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií vyjadrovať sa k vybraným diaľničným úsekom. Ministerstvo dopravy aj predkladatelia z radov poslancov novelu obhajujú, podľa nich povedie k zrýchleniu výstavby diaľnic a nijako významne neobmedzí právomoci ÚHP.



"Ja som minister dopravy, všetci sa ma dookola pýtate, ako chcem urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Predložím zákon, hrdo sa k nemu hlásim, je napísaný odborníkmi na ministerstve dopravy. Absolútne odmietam obvinenia z nehospodárnosti. Naopak, nehospodárne je čakať," reagoval na veto prezidentky dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Očakáva, že poslanci veto prelomia. Za novelu v marci hlasovalo 137 poslancov Národnej rady (NR) SR. Na prelomenie veta je potrebných minimálne 76 hlasov.