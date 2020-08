Novela zákona o DPH môže podľa odborníkov pomôcť podnikateľom

Bratislava 31. augusta (TASR) - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) prinesie viaceré zmeny. Zruší sa napríklad oslobodenie od dane pri zásielkach z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, novela má však pomôcť aj podnikateľom, ktorí majú problém dostať sa k platbám za dodaný tovar. Odborníci niektoré zmeny, ktoré novela prinesie, vítajú. Právnu normu musí ešte schváliť parlament.



Podľa daňovej partnerky v spoločnosti Grant Thornton Silvie Hallovej je zavedenie možnosti vrátenia DPH z neuhradených faktúr štátom správnym krokom. "Túto zmenu mali slovenské vlády prijať už dávno. Na Slovensku totiž doteraz nebola zabezpečená daňová neutralita DPH, čo je zásadný problém pre podnikateľský sektor," priblížila Hallová. Na Slovensku totiž podľa jej slov v súčasnosti musí firma po vystavení faktúry odviesť DPH a keď jej odberateľ nezaplatí, nedokáže podnikateľ zaplatenú DPH získať späť. "DPH sa tak stáva pre firmy nákladovým faktorom," upozornila Hallová.



Zmeny čakajú aj internetové nákupy. Ak slovenské e-shopy predávajú tovar alebo služby konečným zákazníkom do zahraničia (EÚ), musia si dávať pozor na svoj obrat. Od budúceho roka ich čakajú zmeny v tom, že ak do krajiny EÚ odošlú koncovým zákazníkom objednávky za viac ako 10.000 eur ročne, musia sa povinne zaregistrovať na platenie DPH v štáte, kam ich tovar smeruje. "Doterajšia prax bola taká, že ak internetový obchod predával tovar zákazníkom napríklad do 10 krajín EÚ, musel sa v každej z nich zaregistrovať na platenie DPH. Stačilo, ak prekročil hranicu obratu 35.000 až 100.000 eur ročne, v závislosti od podmienok konkrétneho štátu. EÚ však znižuje hranicu ročného obratu na 10.000 eur, ale zároveň systém zjednoduší. Od budúceho roka sa stačí zaregistrovať iba v jednom štáte EÚ," vysvetľuje daňový manažér spoločnosti LeitnerLeitner Martin Michalides.



Firmy môžu v roku 2021 využiť tzv. systém jednotného kontaktného miesta (one-stop-shop). Stačí, ak za internetové objednávky pre konečných zákazníkov z EÚ podajú priznanie a zaplatia DPH iba v jednom štáte. Slovenskí obchodníci môžu o zriadenie jednotného kontaktného miesta požiadať finančnú správu SR, ktorej budú štvrťročne podávať priznanie.



Výraznou zmenou prejde aj objednávanie tovaru cez ázijské, čínske či americké online platformy. Dodávateľ tovaru alebo samotná webová online platforma pripočíta podľa Michalidesa k cene tovaru aj DPH krajiny, kam tovar smeruje. Okrem toho musia v EÚ podať daňové priznanie a uhradiť daň. "Cieľom tejto zmeny je zrovnoprávniť postavenie európskych podnikateľov s ostatnými zahraničnými, ktorí teraz nemusia odvádzať DPH. Ázijské či americké online platformy sa v budúcom roku musia zaregistrovať v EÚ a plniť si administratívne povinnosti. Rovnako môžu využiť výhodu tzv. jednotného kontaktného miesta a zaregistrovať sa v jednej krajine EÚ s platnosťou pre celú EÚ," doplnil Michalides.



Zákazníkom sa tak pravdepodobne v roku 2021 predražia nákupy v e-shopoch v tretích krajinách. Skončiť má výhoda pre zásielky do 22 eur, ktoré sú teraz oslobodené od platenia DPH.



Vláda by sa podľa odborníkov mala v oblasti daní zamerať aj na iné zmeny. "V krátkom čase mali nasledovať nové opatrenia na boj proti čiernej práci a tiež karuselovým podvodom a ďalším kriminálnym aktivitám okolo DPH. Vrátenie DPH z neuhradených faktúr ďalej zníži daňové príjmy štátu a zväčší daňovú medzeru. Tá je na Slovensku mimoriadne veľká a súčasná vláda by mala vyvinúť maximálnu snahu, aby ju čo najviac zúžila," dodala Hallová.